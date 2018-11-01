苗栗縣全民運成績亮眼 縣府表揚優秀體育青年期許再創佳績

2018年11月01日 17:35 中時 巫靜婷

苗栗縣政府1日表揚107年全民運表現優異之選手、教練與團體，以運動舞蹈項目獲得4金為最大佳績。（巫靜婷攝）

苗栗縣政府1日表揚107年全民運表現優異之選手、教練與團體，民俗體育項目中後龍國小扯鈴隊以成績95.25分摘金。（巫靜婷攝）

苗栗縣在今年全國全民運動會比上屆多拿2面金牌，以總得牌數29面拿下全國獎牌數排名第8名，縣府1日於會議室表揚142位表現優秀的選手、教練與團體，肯定他們的辛勞付出，為苗栗獲取亮眼成績。

苗栗主辦的全民運動會於10月4日圓滿落幕，本次代表隊共計榮獲9面金牌、10面銀牌及10面銅牌，突破上屆7金7銀7銅成績，表現相當亮眼，各單項部分以運動舞蹈項目獲得4金為最佳。

獲得1面金牌的比賽項目有柔術、民俗體育、摔角、木球及國術等，拔河、元極舞、龍獅運動、摔角、慢速壘球、躲避球等，也都有優異表現，對於創下佳績的選手與教練，縣府致贈每位獎勵金，共發出226萬5625元。

縣長徐耀昌表示，主辦全民運動會，籌備近1年多，從更新場地、汰換設備、規畫賽事等，行政團隊處處皆煞費苦心，表現也讓教育部體育署、全國參賽選手及縣民相當滿意，感謝籌備團隊的辛勞與努力，讓賽事得以圓滿完成。

他另提及，苗栗縣從2015年到2018年參加全國性運動會及各單項比賽中，統計共獲446金、332銀、344銅，表現十分優異，對於再創得牌紀錄感到光榮，也感謝選手、教練等團體辛勞付出，藉由此次表揚，希望鼓勵縣民多運動，讓苗栗成為一個愛運動的健康城市。

(中時 )