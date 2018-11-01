楊家俍、黃永鎮婉拒競選經費 轉助弱勢

英威康科技董座林建志在市議員候選人楊家俍與黃永鎮牽線下，1日一起將40萬元善款捐給北門國小、桃園國中、平興國中及義興社區關懷協會等4單位，嘉惠近4百名學子和弱勢戶。（蔡依珍攝）

友善列印
中時

經營事業有成的英威康科技董事長林建志長期關心弱勢，今年適逢選舉年，他想捐款給同樣關心弱勢的楊家俍與黃永鎮當競選經費，沒想到2人都以「學生的善款不應中斷」婉拒，1日一起將40萬元整愛心善款給北門國小、桃園國中、平興國中及義興社區關懷協會等4單位，嘉惠近4百名學子和弱勢戶。

創立於2000年的英威康科技公司，長期專注研發「資安防護」、導入現今熱門的「智慧建築」，董事長林建志經營事業有成，不忘回饋社會，去年捐贈經費讓學校開辦課後照顧班、服務弱勢學生，今年適逢選舉年，林建志肯定平鎮區市議員候選人楊家俍與桃園區市議員候選人黃永鎮一直以來熱心公益、服務熱忱，原計畫暫停捐贈學校、改捐給兩人當作競選經費。

楊家俍和黃永鎮獲悉後直呼：「萬萬不可！」強調幫助學生的善款不應中斷，孩子們更需要照顧的經費，在2人牽線下，1日捐贈40萬元善款，給北門國小、桃園國中、平興國中及義興社區關懷協會等4個單位。

代表受贈的北門國小校長蔡明翰說，校內共113人參加課後照顧，其中弱勢學生高達47人，不乏有單親、隔代教養或新住民子女未符合政府全額補助條件，急需外界資源挹注，感謝2位候選人引薦，允諾會妥善利用善款，讓孩子得到最好的照顧，讓弱勢學子學習不打折，而桃園國中及平興國中也將把經費運用在弱勢學生課後多元才藝及體育課程，期望輔導孩子開啟多元潛能，讓他們有機會透過教育翻轉未來。

(中時 )

苗栗縣全民運成績亮眼 縣府表揚… 2018好漢玩字「桃花源」高雄駁二…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。