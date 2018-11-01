楊家俍、黃永鎮婉拒競選經費 轉助弱勢

2018年11月01日 17:38 中時 蔡依珍

經營事業有成的英威康科技董事長林建志長期關心弱勢，今年適逢選舉年，他想捐款給同樣關心弱勢的楊家俍與黃永鎮當競選經費，沒想到2人都以「學生的善款不應中斷」婉拒，1日一起將40萬元整愛心善款給北門國小、桃園國中、平興國中及義興社區關懷協會等4單位，嘉惠近4百名學子和弱勢戶。

創立於2000年的英威康科技公司，長期專注研發「資安防護」、導入現今熱門的「智慧建築」，董事長林建志經營事業有成，不忘回饋社會，去年捐贈經費讓學校開辦課後照顧班、服務弱勢學生，今年適逢選舉年，林建志肯定平鎮區市議員候選人楊家俍與桃園區市議員候選人黃永鎮一直以來熱心公益、服務熱忱，原計畫暫停捐贈學校、改捐給兩人當作競選經費。

楊家俍和黃永鎮獲悉後直呼：「萬萬不可！」強調幫助學生的善款不應中斷，孩子們更需要照顧的經費，在2人牽線下，1日捐贈40萬元善款，給北門國小、桃園國中、平興國中及義興社區關懷協會等4個單位。

代表受贈的北門國小校長蔡明翰說，校內共113人參加課後照顧，其中弱勢學生高達47人，不乏有單親、隔代教養或新住民子女未符合政府全額補助條件，急需外界資源挹注，感謝2位候選人引薦，允諾會妥善利用善款，讓孩子得到最好的照顧，讓弱勢學子學習不打折，而桃園國中及平興國中也將把經費運用在弱勢學生課後多元才藝及體育課程，期望輔導孩子開啟多元潛能，讓他們有機會透過教育翻轉未來。

(中時 )