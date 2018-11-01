腐女注意！泰國BL劇小鮮肉SBFIVE 12／9來台提早過聖誕

2018年11月01日 17:38 時報周刊 張毓琪

泰國人氣男團SBFIVE首次將以團體之姿來台會粉絲，SBFIVE的五位成員Tae、Tee、Bas、Copter、Kimmon在去年的12月9日曾隨同BL劇《逐月之月 2 Moons the series》來台辦見面會，相隔一年遵守與粉絲的約定，今年同樣在12月9日(日) 再次來台與粉絲同歡，本次將在臺北市立大學(博愛校區)中正堂舉辦見面會。

五位成員自2017年演出泰國暢銷小說BL劇《逐月之月 2 Moons the series》迅速引起廣大粉絲熱烈討論，造成轟動熱潮，戲劇更獲得超高點閱率，甚至打破泰星出訪舉辦見面會票房全勝紀錄。《逐月之月》劇終後，五位成員進而組成SBFIVE團體，去年底更順勢推出單曲WHENEVER，開始全方位的發展，他們在泰國不但擁有高人氣，海外的聲浪更是居高不下。這次除了帶來多首動人歌曲外，和粉絲的互動絕對令人驚喜連連，加碼預告活動上將會提前陪粉絲度過聖誕節。

活動門票將於11月10日(六) 中午12:00點在ibon 售票網站及全台7-11 ibon機台準時開賣，活動票價為3600元、4800元，SBFIVE為了和粉絲一起留下美好回憶，特別獻上超親民福利，A區粉絲皆可與SBFIVE握手､擁有全員親筆簽名海報､與SBFIVE合照(10人一組)､得到活動特製專屬刮刮卡､更可以親自送禮給SBFIVE，還有機會得到親筆簽名拍立得､活動前搶先獨處15分鐘､提供物品讓SBFIVE親筆簽名､一對五合拍拍立得､得到SBFIVE錄製專屬答鈴等多項好康福利，B區粉絲皆可與SBFIVE握手､帶走活動海報､得到活動特製專屬刮刮卡，還有機會得到親筆簽名拍立得､與SBFIVE合照（10人一組)等福利，活動相關訊息請密切注意希林國際粉絲專頁。

(時報周刊)