2018好漢玩字「桃花源」高雄駁二登場

2018年11月01日 17:41 中時 李義

文字設計師宋政傑則從日常街道風景汲取靈感，以極有張力的視覺效果堆疊30座巨型漢字招牌。（駁二提供）

走進好漢桃花源，展開了一段好拍好看的旅程。（駁二提供）

2018好漢玩字來囉！以「桃花源」為主題，引領觀眾穿過桃花林，沿著陶淵明《桃花源記》的文句脈絡，走進漢字桃花源，從字裡行間領略漢字千變萬化之美。

文化局長尹立表示，好漢玩字以跨界手法結合設計美學、藝術創作及互動媒體，展現繁體中文的各種實驗性及趣味性，是駁二藝術特區代表性的重點展覽。

今年以經典雋永的古文作品陶淵明《桃花源記》混搭天馬行空的創意題材，回應好漢玩字的初衷，並營造一種走進桃花源看展的詩意美感，在創意趣味中顛覆傳統漢字想像，也讓人看見漢字最美好珍貴且歷久彌新的文化價值。

8個展示主題各有特色，資訊視覺化團隊Re-lab以「知名遊樂場」為題彙整台灣命名數據，最熱門最冷門姓氏、各年代菜市場名及取名姓名學等以遊戲機方式呈現。

互動科技團隊如牧創新以錯字作為題材創造一片「花鏡錯字池」，在文字海中發現錯字的同時會觸發漫天紛飛的炫目花鏡效果。

文字設計師宋政傑則從日常街道風景汲取靈感，以極有張力的視覺效果堆疊30座巨型漢字招牌，現場還可以取得這些漢字品牌的發票及折價卷，十分幽默有趣。

展覽即日起至12月2日於駁二藝術特區蓬萊B4倉庫登場，匯聚近80個設計及創作單位，每天還有限量桃花小禮，資訊請上駁二官網或好漢玩字官網查詢。

(中時 )