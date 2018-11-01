新興毒品「類大麻」入台 警憂價格更低效果相同引氾濫

2018年11月01日 17:52 中時 陳鴻偉

警方查獲鐘姓男子販毒集團。（陳鴻偉攝）

鐘嫌強調自家毒品「貨源充足」，從海洛因到毒咖啡樣樣有。（陳鴻偉攝）

警方逮捕鐘嫌在內的8名毒販、毒蟲。（陳鴻偉攝）

文山二偵查隊長蔡致然說明偵辦情形。（陳鴻偉攝）

北市文山二警分局日前前往新店，循線破獲24歲鐘姓男子經營的販毒集團，查獲總重1563公克的新興毒品「類大麻」，警方指出，大麻葉主要成份「四氫大麻酚」，可讓吸食者感到飄飄然、心情舒暢亢奮，「類大麻」的成份與大麻幾乎相同，但卻是化學調製，警方發現，毒販集團打算主打這款「新興品」，用更低廉的價格取代大麻，流毒無窮。

文山二分局偵查隊長蔡致然指出，鐘嫌販毒集團以新店為聚點，強調24小時送貨，每天不定時傳送簡訊給顧客，強調貨源充足，隨叫隨送，而且還有各種新型毒品「試用」，經連月追查，警方上月31日兵分多路，前往新店、石碇及永和，一舉逮捕鐘嫌在內的8名毒販、毒蟲。

警方現場查扣各式毒品，包括159克的海洛因、3125克安非他命、5000顆一粒眠，另有1大包總重1500多公克的不明粉末，查緝人員第一時間也無法辨別，經送專家檢驗後，才發現它是新興毒品「類大麻」。

警方指出，製毒人員經反覆實驗，順利提煉出四氫大麻酚的化學結晶物，吸入後可得到與大麻一樣感受的反應，目前是將這種毒粉加入香煙，或是按比例泡成毒咖啡，毒販吹噓比起大麻「價格更低，效果相同」，已悄悄散入市場中。

警方偵訊後，依毒品罪將8人移送法辦，另擴大追查「類大麻」的毒品來源。

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(中時 )