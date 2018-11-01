新興毒品「類大麻」入台 警憂價格更低效果相同引氾濫

警方查扣新興毒品「類大麻」。（陳鴻偉攝）

友善列印
中時
警方查獲鐘姓男子販毒集團。（陳鴻偉攝）
鐘嫌強調自家毒品「貨源充足」，從海洛因到毒咖啡樣樣有。（陳鴻偉攝）
警方逮捕鐘嫌在內的8名毒販、毒蟲。（陳鴻偉攝）
文山二偵查隊長蔡致然說明偵辦情形。（陳鴻偉攝）

北市文山二警分局日前前往新店，循線破獲24歲鐘姓男子經營的販毒集團，查獲總重1563公克的新興毒品「類大麻」，警方指出，大麻葉主要成份「四氫大麻酚」，可讓吸食者感到飄飄然、心情舒暢亢奮，「類大麻」的成份與大麻幾乎相同，但卻是化學調製，警方發現，毒販集團打算主打這款「新興品」，用更低廉的價格取代大麻，流毒無窮。

文山二分局偵查隊長蔡致然指出，鐘嫌販毒集團以新店為聚點，強調24小時送貨，每天不定時傳送簡訊給顧客，強調貨源充足，隨叫隨送，而且還有各種新型毒品「試用」，經連月追查，警方上月31日兵分多路，前往新店、石碇及永和，一舉逮捕鐘嫌在內的8名毒販、毒蟲。

警方現場查扣各式毒品，包括159克的海洛因、3125克安非他命、5000顆一粒眠，另有1大包總重1500多公克的不明粉末，查緝人員第一時間也無法辨別，經送專家檢驗後，才發現它是新興毒品「類大麻」。

警方指出，製毒人員經反覆實驗，順利提煉出四氫大麻酚的化學結晶物，吸入後可得到與大麻一樣感受的反應，目前是將這種毒粉加入香煙，或是按比例泡成毒咖啡，毒販吹噓比起大麻「價格更低，效果相同」，已悄悄散入市場中。

警方偵訊後，依毒品罪將8人移送法辦，另擴大追查「類大麻」的毒品來源。

★中時電子報關心您：保護自己、遠離毒品！

(中時 )

台大雲林分院10個月助20名職災者… 盤查驚見男子跨下「硬硬DER」 解…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。