王岐山下周料出席中美新經濟論壇 首次公開談貿易戰

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香港經濟日報報導，中美關係陰霾籠罩，大陸國家副主席王岐山下周料赴新加坡出席首屆中美新經濟論壇，並將發表主旨演講，這很可能是他首次在國際平台公開談及中美貿易戰的話題。

這是王岐山擔任國家副主席後第3次出訪，此前他曾訪問俄羅斯、中東以色列等國。綜合媒體報道，王岐山此行將表達大陸繼續開放經濟市場的意願，藉此安撫國際社會。

據悉，中美新經濟論壇旨在促進中美關係發展，由發改委主管的智庫「中國國際經濟交流中心」合辦。規劃和發起者陣容鼎盛，包括多位全球商界精英，例如紐約前市長彭博（Michael Bloomberg）、美國前國務卿季辛格（Henry Kissinger）、美國前財長鮑爾森（Hank Paulson）等。

中方成員包括中國銀行董事長陳四清、國務院前副總理曾培炎、中共前駐澳洲和英國大使傅瑩。

據主辦方介紹，同樣參加此次論壇的還有美國總統川普前戰略顧問班農（Steve Bannon）、白宮前首席經濟顧問科恩（Gary Cohn），以及美國商界代表。王岐山料與他們舉行會面。

值得關注的是，消息指該論壇原訂於11月在北京舉行，但隨着中美兩國的貿易摩擦持續升級，加上首屆中國國際進口博覽會將於11月5至10日在上海舉行，中方由於不希望該論壇分散外界對進博會的關注度，故該論壇最終改在11月6至7日於新加坡舉行。

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