林田壽薪傳展 70件花鳥作品新竹市文化局展出

2018年11月01日 17:56 中時 陳育賢

新竹市文化局梅苑畫廊即日起至18日，推出竹塹藝術家薪火相傳系列第70檔「林田壽薪傳展」。（陳育賢攝）

新竹市文化局梅苑畫廊即日起至11月18日止，推出竹塹藝術家薪火相傳系列第70檔「林田壽薪傳展」，此次共展出70餘件繽紛花鳥作品，壯闊中彩墨野逸，筆調細膩、畫境清幽，有興趣的民眾可踴躍前去觀賞。

市長林智堅表示，為打造市民對城市的光榮感與歸屬感，市府將城市美學列為藝文重要目標，除落實生活藝術，並透過城市地標美化、街道美學、美感教育、藝文活動策辦等措施，讓藝術更貼近日常生活。

文化局表示，「竹塹藝術家薪火相傳展」今年邁入第70檔，此次特別邀請林田壽教授展出。

1953年出生於苗栗的林田壽，國立台灣師範大學美術系畢業後即在新竹教育大學任教，遷居新竹市近40年，期間多次協助社區大學課程規畫與審查，辦理樂齡學習課程，並曾擔任新設高中、國中、小學校長、主任甄選工作，對新竹地區的地方教育、特殊教育、成人教育及藝文活動協助推展，貢獻良多。

林田壽的國畫作品不囿傳統、不惑潮流、不媚通俗，引西潤中與傳統融合的創新，以傳統的筆墨為基調，融入現代視覺感知的要素，採用西方繪畫的觀景方式與多元的筆觸線條來描形寫物。

在表現於自然花鳥題材以多視點方式構成畫面，用虛實交互的手法處理畫面空間，繪出兼具寫生趣味與空靈境界的花鳥畫。

林田壽表示，他的創作源於成長階段的特殊鄉情，多年來作畫題材多以花鳥為主，並將山水與花鳥結合。4年前，文化局曾邀請展出，未料，住家連續遭到白蟻肆虐，毀損了大部分的捲軸、冊頁、橫捲等畫作，考量之後，延至今年才展出，除新作也整理蟻災後倖存作品。

文化局指出，林田壽忠實內心的感受與獨特的生活經驗，運用多媒材技法書寫鄉野情懷，更傳達了美的感受與境界，營造出「寧靜空靈」的畫境，這項展期至11月18日止，歡迎喜愛藝術的民眾踴躍參觀。洽詢專線03-5332841。

(中時 )