藍委列民進黨打壓陳抗清單 反問有什麼臉罵韓國瑜？

2018年11月01日 17:57 中時 周毓翔

國民黨高雄市長參選人韓國瑜在無色覺醒節目上說當選市長後不准高雄搞意識形態抗議，其他的可以；此話被綠營解讀成恢復戒嚴，對手陳其邁也批評韓停留在威權時代。國民黨立委陳宜民則列出民進黨上任後打壓抗議的清單，反問「這就是民進黨執政說的『自由』，有甚麼臉罵韓國瑜？」

陳宜民指出，今年2月13日，時代力量5立委，包括徐永明、黃國昌、高潞‧以用、洪慈庸、林昶佐等人，在總統府前靜坐抗議近60小時，被依違反《集遊法》第29條，函送台北地檢署偵辦。2016年底，在陳菊市長官邸前抗議高雄果菜市場強拆案的民眾陳銘彬、楊豐光，同樣遭警方依《集遊法》逮捕，移送地檢署。

陳宜民接著提到，2014年12月11日，連續5週在市府廣場前靜坐的中央公園護樹護地聯盟志工，反對李科永紀念圖書館強行蓋在中央公園，希望高雄市政府能重視綠地，另覓合適地點。不料志工楊豐光被上銬逮捕移送、另位志工被警察以違反社維法抬走；11天後，亦有兩位志工在市府前靜坐遭警方包圍，隨後被強行帶去派出所，警察並阻礙民眾攝影存證，引發群眾不滿，造成警民衝突，志工受傷。

2014年12月25日，陳菊市長就任大典，一群消防員前往陳情，希望陳菊落實簽署消防四大改革承諾，並解決高雄市消防員徐國堯解雇爭議。但是，陳情民眾被阻隔在馬路旁，15分鐘內警察舉牌3次，以違反「集會遊行法」為由，要求立即解散。

後來他接受旗山大溝頂自救會陳情，2016年7月18日左右，為了抵抗高雄市政府，旗山太平商場大溝頂自救會當晚緊急調來怪手及大卡車，堵住聚落前後的通道，並動員了全台各地24個反迫遷組織，從晚上6點開始，以音樂會、短講，還有「肉身」的方式抵抗拆遷。最後，在整夜不眠不休的駐守下，才終於暫時擋下了市府此次的拆除行動。

陳宜民表示，當時他與居民一起抗議，那天晚上，除了24個反迫遷組織到場聲援外，現場也有許多不同的政黨聲援，包含自由台灣黨、綠黨、時代力量以及國民黨，但唯獨就是少了民進黨，結果昨天，高雄市副市長許利民居然好意思在臉書發文說「在任期屆滿以前，高雄市絕對不會禁止人民集會遊行的自由」。陳宜民諷刺，「天啊，這完全說謊不會臉紅耶。」

陳宜民強調，他身為學者也認同普世的人權價值，韓國瑜如果當選市長，敢在沒有理由的情況下，否決任何一個合法的集會遊行申請，那他不論是在哪一個位置都會義無反顧地與人民站在一起，但是這次韓國瑜的本意，是希望高雄「少一點政治，多一點經濟」，沒想到民進黨見獵心喜，大舉操作這一類的議題，完全沒有檢討自己施政的荒腔走板。

陳宜民呼籲，民進黨如果真的這麼重視這個議題，應該趁執政的時候，把集會遊行法拿出來好好的大修一下，不要只會修理韓國瑜，不敢修集會遊行法。

(中時 )