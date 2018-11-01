台南》「韓國瑜」旋風席捲全國 黃偉哲：應訴諸理性選擇

民進黨台南市長候選人黃偉哲1日下午來到新化黃昏市場掃街，沿途不少市場攤商和黃偉哲熱情握手、合照。（李其樺攝）

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民進黨台南市長候選人黃偉哲1日下午來到新化黃昏市場掃街，沿途不少市場攤商和黃偉哲熱情握手、合照。（李其樺攝）
民進黨台南市長候選人黃偉哲1日下午來到新化黃昏市場掃街，沿途不少市場攤商和黃偉哲熱情握手、合照。（李其樺攝）

民進黨台南市長候選人黃偉哲1日下午來到新化黃昏市場掃街，民進黨市議員林志聰、市議員候選人李偉智和陳碧玉全程陪同，沿途不少市場攤商和黃偉哲熱情握手、合照。對於近日國民黨高雄市長候選人韓國瑜在全台輔選掀起「韓式旋風」，黃偉哲表示，尊重韓國瑜並嚴陣以待，但是對於選民應該還是要訴諸理性選擇。

黃偉哲認為，韓國瑜在台南引起的外溢效果不能小覷，對於韓總在全國各地的影響力必須嚴陣以待；基本上他們還是要用努力來補足激情，「韓式風格所帶來的熱潮是情緒性的激情，但是在情緒的激情之外，還是要訴諸一個理性的選擇。」

黃偉哲強調，尊重韓國瑜在全國各地輔選所帶來的效應，但是面對台南選民的選擇，還是要提出實際的牛肉，讓選民能夠接受、滿意，並把這一票投下去這反而是比較重要的。

另外，對於未來台南市新化、新市、善化、安定、山上將合併為南科區，黃偉哲表示，未來南科區可以共進共榮，不過個別地區在生活機能上有所分工，例如善化和新市以南科高科技產業為主；新化除了有中正老街等文化機能，還是山區農產品的集散地。未來他如果當選台南市長，把南科區規畫為一個生活圈，是他下一階段要努力的目標。

(中時 )

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