全國第一支智慧路燈在高雄哈瑪星啟用

市府研考展示縮小版的智慧路燈模型。（研考會提供）

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智慧路燈有自動障礙通報等各項功能，協助市府市民攜手治理城市。（研考會提供）

全國第1盞智慧路燈1日在高雄市哈瑪星正式啟用，高雄市研考會主委柯芷伶與當地議員、里長及社團等共同見證高雄智慧城市邁向新的里程碑。

路燈是城市重要的基礎設施，在融入智慧元素後，可成為具有多功能智慧路燈，哈瑪星智慧路燈除提供與市民生活相關的交通、環境、防災等資訊，同時也能做為紓解車潮、空汙防治等措施參考。

柯芷伶指出，智慧城市是市府施政重點，市府團隊努力下，高雄已經逐漸轉型成為宜居的智慧城市，為加強智慧服務創新示範，特別選在哈瑪星建置49盞智慧路燈，將傳統路燈提升成為具有多功能的智慧基礎設施。

高雄1999全年路燈不亮通報件數約9千件，佔派工總件數13％，智慧路燈能自行回報路燈故障，在市民尚未反映前，市府就能派工修復。

柯芷伶強調，高雄的智慧路燈有2個全國第一，市府在哈瑪星有濃厚人情味的歷史城區增設用手機就能廣播的物聯網鄰里廣播，不論是商店街辦活動、或是里長宣佈事項都能靈活運用，還有因臨近海港增設道路積淹水偵測。

另個第一是面向市民的智慧生活資訊網，智慧路燈所收集到的資訊直接面對市民，在生活資訊網立刻公開，在資訊看板上一目了然。

資訊中心主任劉俊傑表示，智慧路燈有9大應用服務，是全台功能最齊全的智慧路燈，包括提供停車場是否有空位，節省尋找停車位時間，提供空氣品質、路面淹水告警、WiFi熱點、數位看板、車流人流、車牌辨識等。

(中時 )

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