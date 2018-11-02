「皮董」不只是愛犬　也是議員的最佳「助選員」

雲林縣議員李明哲本次選舉抽中11號，辦公室也幫皮皮做了一個11號的髮箍幫主人助選。（周麗蘭攝）

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雲林縣議員李明哲對待皮皮像對待兒女一樣，牠也很懂事。（周麗蘭攝）
皮董找不到人當牠開門，就在門外一直坐著也不叫。（周麗蘭攝）

狗兒1歲約是人類6歲，約人齡72歲的「皮皮」在雲林縣議員李明哲的辦公室獲尊稱為「皮董」，因為牠從不吠叫，進出只要抓門就有人幫牠開；皮董不僅扮演家裡其他狗兒的糾察隊，牠也很愛社交，經常在西螺埔心遊走，頗有人來瘋的個性。

皮皮是李明哲外甥女從台中帶回的浪浪，一歲大時與同伴「黑皮」吃到路邊的毒肉，黑皮當天走了，牠活下，出院後找不到同伴而嗚咽。

兒時就遭遇悲歡離合的皮皮日後顯得成熟，牠會制止家裡的狗兒吵架，只要牠出聲，吵鬧的狗都會安靜，但牠也不喜扮老大，最喜歡自在遊走，悄悄來去，每天一早就外出散步打野食。

個性溫馴的牠自尊心很強，有次李明哲上車前牠已經爬上副駕駛座，當牠被趕下車時，頭也不回的走，叫不回來；還有一次試圖跳上副駕駛座失足被人笑，牠也甩頭就走。很愛兜風的皮皮一坐上汽車的後乘客座，就站起來盯著認路，很少迷路找不到家。

小主人安安是牠最好的人類朋友，安安回家第一件事是和皮皮擊掌，把皮皮抱在懷裡，人狗就像同類。年紀漸長的皮皮也像人一樣會沉思，經常坐在客廳看著門口，不知道在等誰。

李明哲競選雲林縣議員連任，最近的辦公室很熱鬧，皮皮就像家裡長輩常來巡視，牠從不吠叫，只站在門外抓門，等不到人開牠就坐著等，進入辦公室走走看看一會，就結束巡視抓門要出去，辦公室小姐敬稱牠「皮董」。

小姐們都喜歡皮董的不定時訪視，還特地為牠做了一個「11號」（李明哲抽中11號）髮箍，成為附近最吸睛的助選員。

(中時 )

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