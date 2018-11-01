《中時晚間快報》禁政治抗議惹議 韓：要搞清楚市民要什麼

禁政治抗議惹議 韓：要搞清楚市民要什麼

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中時電子報
綜合報導

◎禁政治抗議惹議 韓：要搞清楚市民要什麼

國民黨高雄市長候選人韓國瑜日前公開提及「禁止政治請願抗議」話題持續發酵，對手陳其邁痛批「外行、停留在戒嚴時代」。韓國瑜1日再度重申，這是長期觀察後的思考，現在高雄路都不平、人民肚子都吃不飽，還在搞統獨有什麼意義，才會說有機會當選藍綠停止惡鬥，統獨立刻休兵，但對手只會一味批評，「民進黨還搞不懂人民要什麼？」

◎LL01 出國買防曬乳不需申報！最快明年6月上路

出國買特定用途化妝品不再麻煩！食藥署今（1日）預告「輸入特定用途化妝品供個人自用免申請查驗登記之限量」草案，將特定用途化妝品，如止汗劑、防曬乳、牙齒美白劑、染髮劑等的入境規定放寬，只要每種不超過12瓶，總數不超過36瓶就不需向食藥署申請核准，預計最快明年6月上路。

◎MM01 要陸正常些！ 蓬佩奧警告 將反制陸威脅

在華府起訴10名中國大陸間諜，指控他們試圖竊取美國航空技術，並制裁涉嫌威脅美國國家安全的福建省晉華集成電路公司後，美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）周三警告北京，要「表現得像個正常國家」。

◎QQ01　富察皇后 秦嵐抵台 合體魏瓔珞.傅恆會粉絲

富察皇后駕到！清宮劇《延禧攻略》風靡兩岸三地，創造超過183億點擊量，「傅瓔CP」許凱、吳謹言昨天中午抵台展開宣傳行程，「富察皇后」秦嵐1日清晨也搭乘長榮航空班機從洛杉磯抵達桃園機場。戴著墨鏡、不見疲態的她，見到約60名接機粉絲時，開心比出愛心手勢，並親切走向粉絲接下花束，還心疼對粉絲說：「你們一定很早起吧，辛苦了！」親和度百分百。

(中時電子報)

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