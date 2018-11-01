花蓮》沉潛7年 有機教母杜麗華掌花蓮農改場

2018年11月01日 18:08 中時 許家寧

杜麗華宣誓就職，期許提升花蓮農業產值，讓農民「賺大錢！」。（許家寧攝）

杜麗華接任花蓮農改場長，前縣長王慶豐（右二）與地方農友也前來觀禮祝賀。（許家寧攝）

推動花蓮無毒農業，「吉園圃」安全蔬果標章幕後推手，被譽為「有機無毒教母」的前花蓮縣府農業局長杜麗華，9年前代表國民黨參選縣長敗於傅崐萁後淡出政壇，沉潛7年再受農委會任命接掌花蓮區農業改良場長，1日就職時強調與農民打拼，讓花蓮農業再升級。

花蓮縣有機耕作面積高達1436公頃，列居全國之冠，57歲的杜麗華過去任職農業局長時大力推動「無毒農業」，為花蓮無毒蔬菜打出響亮名號，2009年參選縣長落敗後轉任水保局台東分局長並出版無毒農業書籍，2年後急流勇退，結束25年公職生涯。

暫別政壇7年，杜麗華在農委會主委林聰賢邀請下，「回鍋」重返農業領域，接掌花蓮農改場長，今由副主委李退之主持交接儀式，前縣長王慶豐、玉里鎮長龔文俊、鳳榮農會理事長徐芳鑑、瑞穗農會總幹事黃盛皇及許多花蓮老中青農友也到場觀禮祝賀。

李退之說，杜麗華是他台大學姊，長期耕耘花蓮，公職經歷豐富、獲獎無數，任內推動花蓮無毒農業政策備受各界肯定，主委林聰賢認為她「休息太久，太可惜」，希望借重她豐富、圓熟的農業經驗，繼續替農民發光發熱，讓台灣整體農業再升級。

杜麗華說，重回公職只有感恩與期許，除感恩伯樂推薦，也謝謝農改場團隊及農友作靠山，接任後將接續為花蓮農業、農民及農村努力，提出更好的農政建議，期許帶領花蓮農民與中央政策攜手前進，一起提升花蓮農業，讓農民都能「賺大錢！」

(中時 )