花博港點吸睛又可口 長榮桂冠酒店全新港點搶市

2018年11月01日 18:04 工商 曾麗芳

台中長榮桂冠酒店特別研發的花博港點-金針花南瓜糕，不僅好吃又吸睛。（圖／曾麗芳）

主廚首推『上湯花旗蔘蝦餃』，可以先品一口餃，後品一口湯，花旗蔘上湯微苦濃郁回甘感。（圖／曾麗芳）

「台中世界花卉博覽會」11/3登場，預期將湧入高達800萬的觀光人潮與商機，台中飯店業者爭相端出美食吸引客人！其中，台中長榮桂冠酒店長園中餐廳推出全新港點『港點-新』饗宴，主廚特別研發花博港點，多道料理不僅美味誘人，外型如同藝術品般吸睛，單點料理120元起；長園中餐廳也推出港點甜心卡，凡購買甜心卡點用港式點心即可享75折優惠！

曾多年任職於香港名餐廳及知名飯店，剛接任長園中餐廳點心主廚的陳戎琔表示，長園中餐廳25年以港點最為著名，堅持每日純手工製作，此次推出數十道結合傳統與創新港點，希望在口味和裝飾上皆能完美呈現，而花博也是今年台灣最大盛會，所以特別設計花博港點，希望可以創新美食推動台中觀光！

主廚首推『上湯花旗蔘蝦餃』，將老母雞、金華火腿、赤肉、花旗蔘燉煮６小時，蝦餡內加入燉煮過上湯的花旗蔘剁成泥，附上湯一起出品，客人可以先品一口餃，後品一口湯，澄麵皮的Ｑ彈，蝦子鮮甜，花旗蔘上湯微苦濃郁回甘感，值得一嚐。

另一道『極饌綠美人餃』則是新面貌結合原有風味，將五種配料融合調味，提升出青江菜的清甜滋味，改良升級後依舊保留港式點心講求的香氣、口味、口感，此道點心更曾獲得世界三大男高音之一帕華洛帝的讚賞，譽為「世界上最好吃的點心之一」！

香港味十足的『脆皮冰火菠蘿油』，外層表面的脆皮由砂糖、雞蛋、麵粉烘製而成，以熱食為佳，麵包上加上砂糖，中間夾入冰鎮奶油片，熱騰騰的皮酥香脆、結合冰涼的香濃奶香，冷熱口感融合堪稱一絕。

花博點心的『貴妃花香露』採用鮮甜荔枝、有機玫瑰及西谷米，純粹的果香與優雅花香，濃甜湯汁中帶著軟嫩分明的西米，入口後的清新風味一覽無遺；金黃透亮的『金針花南瓜糕』，以馬來西亞金針花及新鮮南瓜丁為首，再加入北菇、絞肉、菜鋪等食材，香濃綿密的口感令人一口接一口，搭配主廚特調黑糖醬甜中帶鹹更具風味。

此外，以精緻玫瑰為造型的『冷豔玫瑰香』則是嚴選屏東大花農場有機玫瑰泥，主廚細緻手藝捏出一朵朵如藝術般的玫瑰花，如同一幅畫讓人捨不得品嚐，其它還有鳳城韭菜餅、鮑魚燒鴨酥等數十道美味港點！

(工商 )