公職選舉綁公投作業複雜 苗縣選委會希望晚間11時完成

苗栗縣選委會先行辦理監察員講習，後續還有管理員和選務人員研習。（陳慶居翻攝）

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陳慶居、巫靜婷
每件公投案將有分類紙，區分不同選票以利加速作業。（陳慶居攝）

苗栗縣5合1選舉的投開票日逐漸逼近，繼縣選委會舉辦投開票所監察員講習後，鄉鎮市選務中心也將陸續辦理管理員及選務人員研習。此次公職選舉人數約44萬多人，公投人數則有46萬多人，由於公職5合1綁公投10案，選委會預估在晚間11時前可完成所有開票作業。

縣選委會副總幹事曾雪花表示，由於公職與公投的投票資格不一樣，前者須滿20歲、後者只要滿18歲，因此全縣470個投開票所動線規畫，符合選舉公職者須於投完5合1選舉後，接著領取公投票分別投入3個票匭，只符合公投者由選務人員引導直接到第二階段投票。

選委會呼籲民眾攜帶投票通知單，方便選務人員辨識及作業，要投公投票的民眾，也建議事先想好自己決定圈選的選項，免得在圈選處停留太久。

有關開票作業，將先從5合1選舉先進行，依規定檢票、唱票、記票等流程，此項選舉結果會先出爐，選務單位希望在晚間9點前揭曉。隨後進行公投開票，每件公投都會準備分類紙，可區分同意、不同意及無效票，以加快作業速度。

公職選舉與公投都分別設有不同票匭，投錯票匭仍算有效票，但公職選舉開票結束後，誤投到公投票匭的公職人員選票則列為廢票。為使選務工作順利進行，緊接著將進行管理員及選務人員研習，以熟悉作業流程與規定。

曾雪花表示，目前僅1個鄉鎮的選務人員尚未全數到位，選委會將在公平、公正及公開前提下，全力完成此次選舉任務。

(中時 )

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