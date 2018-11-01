昔認加工變E奶 小昆凌豪乳驚見血：完了！我的果凍

2018年11月01日 18:09 中時電子報 施品瑜

Kimberlly和媽媽興奮玩變裝。（圖／翻攝自Kimberlly臉書）

23歲台巴混血女模Kimberlly（陳怡伶），因外表神似天王嫂昆凌，而有「小昆凌」的封號，常在臉書分享生活點滴的她，近日參加萬聖節的變裝活動，興奮曬出當天打扮，只見她畫上逼真的受傷妝，就連E奶也不忘上妝，效果驚人。

Kimberlly曬出與媽媽參加萬聖節變裝派對的照片，她用特殊顏料在額頭、胸前畫受傷妝，鮮血流出的畫面頗逼真，還幫媽媽畫縫嘴妝，語帶得意說：「是不是也覺得我媽有點帥～！」母女倆玩得相當起勁，媽媽還拿著道具刀假裝挾持女兒，刀子抵在Kimberlly胸前，搭配其胸前割傷爆血的妝，Kimberlly也配合驚呼：「完了！ 我的果凍！！！」逗樂眾人。除了逼真裝扮掀起討論，粉絲也大讚Kimberlly媽媽年輕高顏值，直呼母女兩人根本像姐妹。

Kimberlly今年6月升格當媽。（圖／翻攝自Kimberlly臉書）

Kimberlly前年為整形診所拍攝果凍矽膠隆乳宣傳廣告，大方坦言自己的胸部是靠人工加持，從B奶升級E奶後，還拍了性感寫真，常秀出大尺度辣照，讓粉絲眼睛大吃冰淇淋。今年4月宣布懷孕、6月順利卸貨，不時就會分享家庭生活，藏不住當新手媽媽的喜悅。

(中時電子報)