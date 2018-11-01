范冰冰死敵首拍電影 不怕被報復「20萬人盼我失敗」

崔永元先前舉發范冰冰逃稅事件。（圖／取自小崔讀書匯微博；達志影像）

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中時電子報
崔永元透露將開拍首部電影作品。（圖／取自小崔讀書匯微博）

女星范冰冰先前遭央視前主持人崔永元爆出陰陽合約逃稅案，最後判賠約40億台幣，而舉報人崔永元可獲得10萬到50萬台幣的獎勵金。最近崔永元高調宣布將投入拍攝首部電影，擔任編劇的他直言：「至少有20萬人希望我失敗，但至少有200萬人希望我成功，我充滿信心！」暗示不怕遇到報復。

崔永元近來狂咬電影《大轟炸》，上月30日他發文表示：「《大轟炸》在北美放了兩天，濫評如潮。關於電影之爭可以畫個句號了，關於電影拍攝遠還沒有說透」，暗示還有人用高片酬汲取不義之財。

最近大陸電影局公布一項備案公示，指由崔永元編劇的電影《磊磊是冠軍》通過審核，准立為拍攝項目，正式踏入電影圈的崔永元，上月底曬出開鏡照片，說：「這將是我參加拍攝的第一部電影。沒有任何事情妨礙我們，讓我們苦惱的都是電影本身。」

崔永元更表示：「影片參與的有一些大人物，而他們偏偏不是演員。開始了，至少有20萬人希望我失敗，但至少有200萬人希望我成功，我充滿信心！」對此，網友也為他打氣說：「崔老師你真棒，全面發展，支持你的電影」、「支持崔老師，一定去看」、「全國最少有10億人支持崔老師，有的還沒上微博呢」。

(中時電子報)

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