玉兔颱風外圍環流影響 蘭嶼出現斷糧危機、狂風逆轉瀑布

2018年11月01日 19:15 中時 楊漢聲

野溪暴漲。(瑪拉歐斯提供)

時雨瀑在強風吹襲下逆流而上。(楊漢聲翻攝)

受到玉兔颱風外圍環流影響，離島的蘭嶼颳起強風下雨驟雨，全島停止上班上課，島上農會超市及超商內糧食被搶購一空，貨架上只剩下零星食物，在無船隻進行補給恐爆斷糧危機，另外有民眾在朗島部落旁的坦克岩拍到時雨瀑遭強風襲擊而「逆轉」，瀑布水不是往下流而是被強大的風往天空上吹，成為另一特殊奇景。

根據中央氣象局資料，台東縣蘭嶼鄉1日凌晨最大陣風高達14級，到上午10時止，最大陣風仍有12、13級，風勢相當驚人，另外在雨量的部分，截至下午3時，蘭嶼高中測得235毫米雨量、累績雨量相當驚人，狂風大雨讓民眾只能乖乖躲在家中，希望颱風能趕緊遠離。

另外，有民眾經過朗島部落坦克岩時發現，在高100多公尺的山壁上，出現「時雨瀑」，但因為受到地形影響，加上狂風的吹襲下，時雨瀑不是向下流，而是整個「逆轉」遭強風向上吹，可想見玉兔颱風帶來的強風威力。

蘭恩基金會執行長瑪拉歐斯表示，受到玉兔颱風外圍環流影響，蘭嶼已經下1整天的雨，山上的野溪也都暴漲，另外由於貨輪停航好幾日，農會超市的糧食被搶購一空，蔬果及肉類都已經不足，出現糧食、蔬果及民生必需品缺乏的狀態，已經有接近1星期都無法補貨，希望政府單位能協調軍方或海巡來協助疏運，來提供糧食給蘭嶼鄉親。

(中時 )