長榮航空波音787台北-香港夢幻啟航

長榮航空為了慶賀第1架787客機首航，特別在登機門設置背板讓旅客拍照留念，長榮航空總經理孫嘉明、移民署國境事務大隊陳建成大隊長、長榮航空發言人柯金 成，也舉起手拿牌，以輕鬆的方式合影留念。

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長榮航空（2681）第1架波音787-9夢幻客機今（1）日首航台北-香港航線，為歡慶新機首航，長榮航空特別於桃園國際機場舉辦首航活動，許多航空迷都來搶搭此架會微笑的客機。

延續上週787新機發表會「天空的微笑」主題，長榮航空也精心設置波音787夢幻客機拍照背板及手拿牌，邀請搭乘首航班的旅客於登機之前，留下微笑的合影，帶著愉快的心情夢幻啟程。

此次活動長榮航空別出心裁，將募集首航班旅客自行上傳或是透過攝影師於候機室所拍下的微笑照片，以蒙太奇馬賽克拼貼照片的方式，把旅客的微笑照片拼貼成長榮航空波音787-9在天空中翱翔的樣貌，並將以電子郵件的方式寄送給參與活動的旅客，讓旅客與長榮航空共同收藏這份喜悅。

長榮航空總經理孫嘉明表示，波音787新機隊的加入將增加公司整體運能，也讓機隊調度更為靈活。

初期先行投入台北-香港航線，第2架波音787-9夢幻客機已於10月31號抵台，經整備後將再行投入台北-香港航線，12月初調整至大阪、東京成田航線，屆時往返香港、大阪、東京成田的旅客，都有機會搭乘到787新機。

長榮航空為慶賀波音787新機首航，特別針對會員貼心祭出「歡慶飛航787！港、澳單程酬賓機票只需7,870哩」的酬賓機票優惠活動。即日起長榮航空無限萬哩遊的會員，凡出發日期、航點及開票日皆符合活動相關規定，就可用優惠哩程數兌換酬賓機票。相關活動及優惠辦法詳情請洽長榮航空官網www.evaair.com或下載EVA Mobile App查詢。

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