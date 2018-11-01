嘉義大學99周年校慶 全國第2所植物教學醫院開張

嘉義大學校長艾群（左二）、農委會動植物防疫檢疫局長馮海東（左）等人為植物教學醫學院揭幕。（廖素慧攝）

友善列印
中時
嘉義大學推廣智慧農業 ，6旋翼農業植保機示範飛行噴灑作業。（廖素慧攝）
嘉義大學植物醫學系副教授蔡文錫（坐者右一）指導診斷植物的病變。（廖素慧攝）

嘉義大學植物教學醫院1日揭幕啟用，是全國第2所培育學子為植物治病的醫院，將提供接地氣的服務，以雲嘉南地區植栽的水稻、果樹及景觀園藝植物為主要對象，開幕期間免費義診1個月，嘉大校長艾群表示，3日是嘉大99周年校慶，歡迎各界參觀該校各項研發成果。

嘉義大學植物醫學系配合政府推動植物醫師的新政策，建置植物教學醫院，1日由艾群、系主任郭章信、台灣動植物防疫檢疫局長馮海東、台灣動植物防疫檢疫暨檢驗發展協會理事長葉瑩、嘉大校友會理事長郭貴葉揭幕。

馮海東表示，嘉大植物教學醫院是繼中興大學成立後的第2家，未來在台大、屏東科大會陸續設立，4家大學附設的植物教學醫院將依各地區的農業特色，發展符合當地農業的醫療服務項目，也會增加學生實習機會，培育學子考證照，以因應政府推動植物醫師立法的政策。

嘉大智慧農業中心成立空拍機隊，推動智慧農業，示範操作「6旋翼農業植保機」執行飛行空中噴灑任務，機翼展開160公分，可掛載16公升藥劑，飛行高度視不同作物而調整，限高約2至3公尺，符合安全規範。

嘉大3日慶祝99周年校慶活動，發表各項農業、技術科技化的研發成果，當天下午並將於蘭潭校區舉辦「畫水賦茶．花落春秋．盡賞嘉大99風華」的人文藝術茶席活動，有花藝、茶席、音樂等展演節目。

(中時 )

玉兔颱風外圍環流影響 蘭嶼出現… 行動化學館師生動手做 體驗化學…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。