嘉義大學99周年校慶 全國第2所植物教學醫院開張

2018年11月01日 19:11 中時 廖素慧

嘉義大學推廣智慧農業 ，6旋翼農業植保機示範飛行噴灑作業。（廖素慧攝）

嘉義大學植物醫學系副教授蔡文錫（坐者右一）指導診斷植物的病變。（廖素慧攝）

嘉義大學植物教學醫院1日揭幕啟用，是全國第2所培育學子為植物治病的醫院，將提供接地氣的服務，以雲嘉南地區植栽的水稻、果樹及景觀園藝植物為主要對象，開幕期間免費義診1個月，嘉大校長艾群表示，3日是嘉大99周年校慶，歡迎各界參觀該校各項研發成果。

嘉義大學植物醫學系配合政府推動植物醫師的新政策，建置植物教學醫院，1日由艾群、系主任郭章信、台灣動植物防疫檢疫局長馮海東、台灣動植物防疫檢疫暨檢驗發展協會理事長葉瑩、嘉大校友會理事長郭貴葉揭幕。

馮海東表示，嘉大植物教學醫院是繼中興大學成立後的第2家，未來在台大、屏東科大會陸續設立，4家大學附設的植物教學醫院將依各地區的農業特色，發展符合當地農業的醫療服務項目，也會增加學生實習機會，培育學子考證照，以因應政府推動植物醫師立法的政策。

嘉大智慧農業中心成立空拍機隊，推動智慧農業，示範操作「6旋翼農業植保機」執行飛行空中噴灑任務，機翼展開160公分，可掛載16公升藥劑，飛行高度視不同作物而調整，限高約2至3公尺，符合安全規範。

嘉大3日慶祝99周年校慶活動，發表各項農業、技術科技化的研發成果，當天下午並將於蘭潭校區舉辦「畫水賦茶．花落春秋．盡賞嘉大99風華」的人文藝術茶席活動，有花藝、茶席、音樂等展演節目。

(中時 )