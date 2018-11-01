行動化學館師生動手做 體驗化學遊樂趣

2018年11月01日 19:15 中時 葉書宏

新北市教育局與淡江大學合作舉辦「行動化學館–化學遊樂趣」系列活動，今（1）日行動化學車將巡迴至今年最終站深坑國中。（葉書宏翻攝）

新北市教育局與淡江大學合作舉辦「行動化學館–化學遊樂趣」系列活動，今（1）日行動化學車將巡迴至今年最終站深坑國中。（葉書宏翻攝）

新北市教育局與淡江大學合作舉辦「行動化學館–化學遊樂趣」系列活動，今（1）日行動化學車將巡迴至今年最終站深坑國中，擴大辦理年度巡迴成發會，教育局蔣偉民副局長與貴賓及同學一同體驗「一簇即發–科學傳承」實驗，模擬粉塵爆炸現象，象徵化學火種的傳遞，同時宣告108年將加入生力車「跑跑分析車」巡迴新北市32校。

教育局副局長蔣偉民表示，跳脫課本框架，讓學生動手操作實驗是未來的學習趨勢，學生在輕鬆的手作體驗氣氛下，更貼近繁複的科學原理，藉此加深學生對科學原理的印象，提高對科學議題的興趣，增進多元發展、啟發更多創造力與創意的能量。

「行動化學館–化學遊樂趣」系列活動今年已邁入第7年， 3.5噸貨車改裝成的行動化學車，搭載滿滿的化學故事、實驗及表演，107年已巡迴新北市31所國中小。今天深坑國中場為歷年來全國巡迴第429站，已累計巡迴新北市共157場次，今年更正式擴編組成「化學行動車隊」，加入全新的生力軍－「跑跑分析車」，它是環境化學分析車，也是一間行動實驗室，搭載專業分析儀器，帶學生研究生活環境議題，累積臺灣環境與化學相關的大數據資料庫。

淡江大學與台北市華岡藝校首度跨界合作，以「粉塵爆炸」作為主軸，呈現化學學科與表演藝術結合的「跨域學習計畫」，透過淺顯易懂且富含趣味的科學話劇，讓學生認識構成粉塵爆炸的五大要素(燃料、懸浮狀態、助燃物、無風環境、起火源)，並瞭解化學對於生活的各種可能影響，宣導公共安全的重要性。

淡江大學團隊帶領同學進行最受歡迎的實驗課程－「奔騰水母燈（酸鹼中和反應）」及「手創光點（手作化學電池）」；長期協助化學下鄉的產業「台灣默克集團」，也帶來精采的「光與闇（液晶的理化與光電特性）」。

此外，深坑國中特別結合校內自然及理化課程，由七、八年級學生擔任關主，設計多項科學關卡，如「水鳥笛」、「大氣壓力噴泉」、「共振擺撞球」及「水凹面鏡」等16項科學操作活動，除了校內師生，也邀請鄰近的深坑國小及石碇國小師生一同操作，透過有趣的科學實作，培育更多小小科學家。

活動呼應聯合國2011國際化學年的標語「化學，我們的生活，我們的未來」，並呼應新課綱自然科學領域的「探索」及「實作」精神。當生硬的化學公式能靈活運用於生活時，同學都驚嘆不知不覺已經進入化學的世界，對生活影響層面竟如此深遠。

(中時 )