台北》柯P：為讓道路整齊清潔 意外降低車禍傷亡

2018年11月01日 18:50 中時 張立勳

台北市推動「鄰里道路通行環境躍升計畫」，市長柯文哲1日出席成果發表會致詞時表示，計畫剛開始只為整齊、清潔，結果沒想到，第1年施作的里，車禍傷亡下降47％，到第3年下降60％，自今年起有連續5年總計20億元預算，盼把8公尺以下巷道在5年內一條條鋪平、弄整齊，車禍人數也會持續下降。

柯文哲上任後推動道路管理一條鞭，2016年起原本由區公所負責維護8公尺以下道路工作，移交工務局新工處比照8公尺以上道路維護模式統一管理。

新工處養護工程隊長張泰昌指出，去年下半年各行政區擇定1條示範巷道，完成12條示範巷道後獲市民肯定，於是編列連續5年共20億預算，分年分期更新鄰里道路，今年已更新22萬平方公尺8公尺以下巷道、4萬1336公尺側溝蓋板。

柯文哲致詞時說，鄰里交通改善計畫起初只為整齊、清潔，沒想到做完後車禍傷亡明顯下降，計畫看起來沒什麼，後來才知道因為以前沒有管理，道路兩旁都停車，行人被逼迫走馬路中央，容易被機車撞上，年輕人被擦撞不會怎樣，但老年人被撞一下，過沒多久可能就往生。

他提到，鄰里交通改善計畫不是塗一塗綠色的標線型人行道就好，要做就一次做好，包括路面鋪平、纜線地下化、人孔調平，一次把道路弄好。

柯文哲希望做完以後，除了行人較好走路外，更重要的目標是要讓車禍人數下降，目前只做一半，北市去年已經是50年來車禍死亡人數最少的一年，所以繼續做，車禍人數也持續下降。

(中時 )