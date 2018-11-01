非洲豬瘟防疫 農委會下周全面清查養豬場

農委會副主委黃金城表示，本月起會與地方防疫所及鄉鎮公所合作，清查全台廚餘養豬戶，要求落實廚餘蒸煮。（資料照，游昇俯攝）

友善列印
中時

台灣日前在金門小三通旅客所棄置大陸肉品，查驗到非洲豬瘟病毒，國內擔憂養豬廚餘可能成為防疫漏洞，農委會與環保署預計下周一（5日）啟動全台廚餘養豬戶清查，要求廚餘必須蒸煮到90度以上才可餵豬，未落實者先開單勸導改善，12月1日起即聯合稽查，開始裁罰。

豬隻感染非洲豬瘟致死率達百分之百，並且沒有疫苗可使用，對養豬產業威脅極大。因非洲豬瘟病毒可在冷凍肉品存活1000天，冷藏肉100天，且在酸鹼值PH 4至13間皆可存活，台灣繼韓國、日本之後，也在肉品上發現非洲豬瘟病毒，讓養豬廚餘成為疫情傳播途徑的可能性大增。

農委會副主委黃金城說，這個月起會與地方防疫所及鄉鎮公所合作，清查全台2600家廚餘養豬戶，目前農委會掌握的養豬戶有1700多家，包括環保署列管的357家在內，另外20頭豬以下規模較小的養豬場，則還須由地方防疫單位及公所進一步清查。

黃金城說，清查養豬場，未落實廚餘高溫蒸煮者，會先給宣導單要求改善，因宣導單張上聯絡窗口資訊還在確認，預計明天出來，故清查將從下周一啟動，12月起就開始裁罰。

餵飼豬隻廚餘應蒸煮90度一個小時以上，未落實高溫蒸煮者，將由環保署依「廢棄物清理法」開罰；使用環保單位所收家戶廚餘者，可罰1200到6000元罰鍰，使用餐廳等事業單位廚餘者，則可罰6000元以上罰鍰。

黃金城並表示，非洲豬瘟主要傳播途徑是接觸傳染，廚餘只是其中一環，只要蒸煮完整風險就不高，故現階段希望藉由全面稽查，落實廚餘蒸煮；若未來疫情侵入養豬場，該牧場所在縣市便會禁止餵飼廚餘，會不會全面禁止，還要看後續查緝狀況，並與產業界溝通。

(中時 )

行動化學館師生動手做 體驗化學… 新竹市光華國中悅學樓啟用 里民…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。