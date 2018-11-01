非洲豬瘟防疫 農委會下周全面清查養豬場

2018年11月01日 19:05 中時 游昇俯

台灣日前在金門小三通旅客所棄置大陸肉品，查驗到非洲豬瘟病毒，國內擔憂養豬廚餘可能成為防疫漏洞，農委會與環保署預計下周一（5日）啟動全台廚餘養豬戶清查，要求廚餘必須蒸煮到90度以上才可餵豬，未落實者先開單勸導改善，12月1日起即聯合稽查，開始裁罰。

豬隻感染非洲豬瘟致死率達百分之百，並且沒有疫苗可使用，對養豬產業威脅極大。因非洲豬瘟病毒可在冷凍肉品存活1000天，冷藏肉100天，且在酸鹼值PH 4至13間皆可存活，台灣繼韓國、日本之後，也在肉品上發現非洲豬瘟病毒，讓養豬廚餘成為疫情傳播途徑的可能性大增。

農委會副主委黃金城說，這個月起會與地方防疫所及鄉鎮公所合作，清查全台2600家廚餘養豬戶，目前農委會掌握的養豬戶有1700多家，包括環保署列管的357家在內，另外20頭豬以下規模較小的養豬場，則還須由地方防疫單位及公所進一步清查。

黃金城說，清查養豬場，未落實廚餘高溫蒸煮者，會先給宣導單要求改善，因宣導單張上聯絡窗口資訊還在確認，預計明天出來，故清查將從下周一啟動，12月起就開始裁罰。

餵飼豬隻廚餘應蒸煮90度一個小時以上，未落實高溫蒸煮者，將由環保署依「廢棄物清理法」開罰；使用環保單位所收家戶廚餘者，可罰1200到6000元罰鍰，使用餐廳等事業單位廚餘者，則可罰6000元以上罰鍰。

黃金城並表示，非洲豬瘟主要傳播途徑是接觸傳染，廚餘只是其中一環，只要蒸煮完整風險就不高，故現階段希望藉由全面稽查，落實廚餘蒸煮；若未來疫情侵入養豬場，該牧場所在縣市便會禁止餵飼廚餘，會不會全面禁止，還要看後續查緝狀況，並與產業界溝通。

(中時 )