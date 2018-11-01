賴揆接見磐石獎得主：將推行動方案鼓勵中小企業

2018年11月01日 18:56 中時 張理國

行政院長賴清德今天接見「第27屆國家磐石獎暨第20屆海外台商磐石獎」得獎企業代表時表示，政府會在融資方面與金融界合作，讓中小企業不至於在資金上遇到困難。經濟部也會協助中小企業技術升級，特別是智慧化或自動化方面，讓中小企業更有競爭力。政府必須鼓勵年輕人投入創業，因此會建立更優良的創新、創業環境，這部分行政院也有相關行動方案正在推動。

賴揆說，「國家磐石獎」為中小企業的最高榮譽，來自國內外的得獎者雖經營產業不同，但背後精神相同，包括經營成效良好；創新讓企業持續進步；勞資關係和諧，勞動條件良好，並善盡企業社會責任。期許藉由「國家磐石獎」激勵中小企業進步、持續發展。

賴揆指出，經濟部中小企業處甫發表「2018年中小企業白皮書」，目前全國中小企業已高達143萬餘家，占全體企業97.7%，較去年成長2%，顯示中小企業對台灣的重要性又往前一步。中小企業創造890萬個工作機會，占全國就業人數78.4%，較去年增加1.07%，對今日社會穩定、經濟進步居功厥偉，可見中小企業持續在台灣發展。

賴揆強調，台灣經濟持續成長，瑞士「世界經濟論壇」（World Economic Forum，WEF）發布的「2018年全球競爭力報告」（The Global Competitiveness Report 2018）中，台灣排名全球第13、亞洲第4；創新研發能力部分排名全球第4；金融穩定度評比則與許多國家並列全球第1名，大家的努力有了成果。此外，世界銀行發表「2019年經商環境報告」，台灣也排名第13位，較去年進步2名，顯示台灣已逐步走出經濟停滯困境。

賴揆表示，政府將「拚經濟」列為優先政策，蔡英文總統針砭過去一、二十年來經濟停滯原因，推出「前瞻基礎建設計畫」與「5+2產業創新計畫」。他上任後也親自主持「加速投資台灣專案會議」，推出加薪、減稅、鬆綁法令與解決五缺問題等重要政策，讓企業加碼投資台灣，也希望面對中美貿易衝突，台商可以持續回台投資。

賴揆指出，政府會在融資方面與金融界合作，讓中小企業不至於在資金上遇到困難。此外，經濟部也會協助中小企業技術升級，特別是智慧化或自動化方面，讓中小企業更有競爭力。政府必須鼓勵年輕人投入創業，因此會建立更優良的創新、創業環境，這部分行政院也有相關行動方案正在推動。

磐石獎得主之一、漢台科技董事長賴旭泉建議，人力和物價上漲，台灣企業紛紛追求自動化以提升企業競爭力，希望政府能恢復投資抵減的稅額優惠；磐石獎得主RiskVal創辦人暨首席執行長胡國琳建議，金融科技蓬勃發展，希望政府對這個領域的發展多所著墨。

賴揆強調，立法院上會期通過「金融科技發展與創新實驗條例」（金融監理沙盒），希望讓企業在金融科技（Fintec）領域好好發展。在延攬人才方面，通過「外國專業人才延攬及僱用法」，讓台灣企業可以延攬外國人才來台一起打拚。另外，「產業創新條例」中也有新創稅賦的優惠。因應新時代來臨，必須讓更多創新及創業在台灣產生，台灣才有辦法持續發展，並在國際上競爭，這部分政府都持續推動。只要大家共同努力，台灣一定可以愈來愈好。

(中時 )