新竹市光華國中悅學樓啟用 里民學生共融典範

2018年11月01日 19:16 中時 陳育賢

新竹市光華國中「悅學樓」今天日上午在全校師生的期待下舉行啟用典禮。（陳育賢攝）

新竹市光華國中「悅學樓」1日上午在全校師生的期待下舉行啟用典禮，市長林智堅表示，市府重視教育發展，投入逾31億推動新校園運動，悅學樓的興建很不容易，感謝各界協助才順利落成，這裡將成為全齡共融的典範空間，也為光華國中的孩子營造安全並兼具美學的校園環境。

林智堅表示，悅學樓的預算最早先是1億1000萬，後來經過預算追加，與中央核定經費減少的情況下，產生不小缺口，但他上任後重視教育工作，決定由市府投入近3000萬，並在議員吳青山及各方協助下，悅學樓得以順利完工。

雖然過程辛苦，但只要自身夠努力，各方的幫助就會接踵而來，如今悅學樓才能成為學生最棒的學習空間。

林智堅說，悅學樓有1個特色，就是與社區共融，1、2樓前半是光華里活動中心、3、5樓是學生的專科教室與展藝廳，長輩與學生將在這棟建築產生很多交集與火花，悅學樓就是友善城市與全齡共融最好的示範，就像新竹市一樣，新舊融合，期待所有使用這棟建築的人都能盡情享受其中。

教育處長李芳齡表示，光華國中重視學生適性多元發展，藝文團隊在社區極具盛名，深受家長肯定，在市府支持下，投入1.5億元打造兼具學生學習及提供社區使用的悅學樓。

未來不只用於學生學習，另也給予學生展演空間，同時提供光華里民學習與活動場所，透過資源共享，讓學校與社區緊密結合，發揮最大使用效益。

光華國中校長宋雨親指出，以「城市音箱」為設計主軸的光華國中悅學樓，內部空間規畫有文化藝廊、博雅教室、美力教室及探索基地，可作為學校師生共同觀察、發現、探索的學習場域。

5樓展藝廳則是學生表演展出的舞台，可容納232名觀眾，提供學生藝文表演的專業舞台，滿足小型演奏會的場地需求。

(中時 )