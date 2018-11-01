高市府挹注體感產業1.1億 公布獲選廠商

2018年11月01日 19:17 中時 柯宗緯

高市府打造「KOSMOS HATCH體感奇點艙」，以前店後廠方式營運，前店於大魯格草衙道設置體驗場域，後廠以高捷空間為孵育基地，提供新創團隊進駐。經發局1日公布23家獲補助名單，挹注1.1億元經費，發展全方位體感領域，另3家業者看好高雄加碼投資，可望創造10億產值。

亞洲新灣區一大亮點是發展體感科技園區，高市府於8月起在高雄、台北展開巡迴說明會，針對影視、娛樂、醫療、教育、製造及海洋等6大領域提供「主題應用型」每案最高補助2000萬元，另可申請「多元應用型」每案最高補助500萬元、「新創應用型」每案最高補助200萬元。

經發局長李怡德指出，補助計畫公告後引發熱烈迴響，共計收到46個提案，經過邀集專家學者針對計畫內容技術、市場與財務等面向嚴謹審查後，總共通過23案、1億1009萬元補助款，其中「主題應用型」6案、「多元應用型」13案、「新創應用型」則有4案，計畫執行期程視研發內容為期6個月至1年半不等。

值得一提的是，另有仁寶電腦、德廣數位設計、羊咩咩等3家外縣市業者將遷入高雄或設立分公司。李怡德表示，透過補助計畫預估可創造500個就業機會與10億元產值。今年僅是補助計畫首部曲，明年將持續辦理，歡迎受限於額度向隅廠商把握明年機會提出申請。

(中時 )