頂級鍋具Le Creuset 祭新鍋搶攻週年慶市場

Le Creuset萬用窈窕鑄鐵鍋新上市，煎煮炒炸樣樣通。（Le Creuset提供）

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Le Creuset萬用窈窕鑄鐵鍋18 (櫻桃紅)原價9200元，優惠價6800元。（Le Creuset提供）
筋肉爸爸與營養師宋明樺教你如何化身型格男女。（Le Creuset提供）

頂級鍋具Le Creuset推出年度新品「萬用窈窕鑄鐵鍋」，黑琺瑯內鍋適合烹調各式料理，更貼近現代小家庭需求，適合2到3人隨時開伙的大小，搭配週年慶優惠，下殺73折起，瓷器系列更喊出單件8折，兩件7折，4件6折的超低優惠。

Le Creuset台灣區總經理黃文錡表示，針對社會結構與飲食需求的改變，小家庭、頂客族或租屋族，推出萬用窈窕鑄鐵鍋，可同時多鍋烹調無需擔憂會碰撞到其它鍋具，也可以直接放入烤箱，搭配琺瑯色彩工藝，以櫻桃紅、沉靜黑、雪紡粉、野莓金4色登場。

熱搭週年慶，除了萬用窈窕鑄鐵鍋原價9200元，祭出6800元嚐鮮價，另贈窈窕鍋瓷器內蓋價值980元或典藏不鏽鋼頭價值1380元，好禮擇1的加碼優惠，深受台灣消費者喜愛的典藏媽咪鐵鍋也升級回歸，首發26公分全新尺寸，最低優惠下殺46折。

另外，即日起Le Creuset與連鎖健身集團True Yoga Fitness全真瑜珈健身聯手，推出「健康生活提案」，消費者於Le Creuset全台店櫃不含Outlet購買萬用窈窕鑄鐵鍋，即刻獲得True Yoga Fitness 10日體驗券，數量有限送完為止，True Yoga Fitness會員亦可在全台會館以優惠價購入Le Creuset經典鑄鐵鍋具組合。

(中時 )

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