拜票怕怕！南投縣出現候選人被狗咬傷事例 只好隨身帶木棍防身

2018年11月01日 19:11 中時 楊樹煌

▲草屯縣議員候選人陳國大，前天在南埔里拜票小腿被狗突襲流血，迅即就醫，已無大礙。（楊樹煌攝）

▲在鄉間拜票被流浪狗追怕，埔里出現鎮代候選人洪惠梅至郊區拜票，定隨身帶棍防身。（楊樹煌攝）

選舉日愈來愈近，候選人無不加緊腳步，馬不停蹄拜票，然因鄉間狗兒多，常見候選人或助選人員被野狗追著跑，連日來草屯鎮及國姓鄉相繼有候選人被狗咬傷事例，包括國姓鄉長候選人邱美玲及草屯區縣議員候選人陳國大，所幸就醫包紮後均無大礙；因狗追人咬人事件，埔里卻見有趣畫面，有候選人拜票，隨身帶木棍防身的情形。

國姓鄉長候選人邱美玲表示，日前在國姓村進行家戶拜票時，因疏於注意又沒防護戒備，以為熟識人家，直接就走進去，沒想到遭到該戶人家的家犬，猛然撲了過來，手肘也被咬了一口，當時都愣住，後經女兒發現流血了，才趕緊前往醫院就醫並施打破傷風，所幸並無大礙，但傷疤仍在，驚悸之情猶存，現在前往鄉間拜票，只要聽到狗叫聲，不僅害怕，連動都不敢動。

草屯鎮縣議員候選人陳國大，前天至南埔里郊區拜票時，見狗在狂吠，以為狗有綁狗鍊沒關係，就放心進入拜票，沒想到，狗鍊長，要回轉時卻被該狗咬住小腿，褲管雖未破，但小腿已在流血，經該戶人家拿優碘簡單消毒後，隨即前往就醫，並打了破傷風，還好起床後檢視並無紅腫，1日上午還不少民眾聞獲都前來關心，讓他深受感動。

有趣的是，埔里鎮第一選區鎮代候選人洪惠梅，最近每當要前往郊區拜票時，定會隨身帶著類似柺杖的木棍，讓不少人都很好奇，原來是她最近在拜票時，被狗追怕了，帶著打狗棒，在山區可充當柺杖又可防護安全，對狗兒又有警示作用；洪惠梅說，狗很聰明，見有人手上拿著棍子，自動就離開，也不會見人就追。

(中時 )