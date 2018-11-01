防疫要求廚餘蒸煮 養豬戶考慮離牧

2018年11月01日 19:07 中時 游昇俯

台灣日前在金門小三通旅客所棄置大陸肉品，查驗到非洲豬瘟病毒，為避免養豬廚餘成為防疫漏洞，農委會與環保署預計下周一（5日）啟動全台廚餘養豬戶清查，要求落實廚餘高溫蒸煮。但養豬戶受限於缺少設備，或是蒸煮耗費燃料，難以改變飼養方式，已在考慮「離牧」、放棄飼養。

農委會副主委黃金城表示，這個月起，農委會將與地方防疫所及鄉鎮公所合作，清查全台2600家廚餘養豬戶，要求廚餘必須蒸煮到90度、一個小時以上才可餵豬，未落實者先開單勸導，12月1日起農委會即與環保署啟動聯合稽查，開始裁罰。

未落實高溫蒸煮者，將由環保署依「廢棄物清理法」開罰；使用環保單位所收家戶廚餘者，可罰1200到6000元罰鍰，使用餐廳等事業單位廚餘者，則可罰6000元以上罰鍰。

因非洲豬瘟病毒可在冷凍肉品存活1000天，冷藏肉100天，且在酸鹼值PH 4至13間皆可存活，若肉品存在病毒，未食用完畢流入廚餘，便可能間接感染豬隻。台大獸醫專業學院名譽教授賴秀穗表示，病毒大約7、80度高溫就會死掉，因此廚餘經過蒸煮，可有效切斷病毒傳播途徑，問題只在養豬戶願不願意用這麼多燃料，煮到這麼高溫。

中華民國養豬協會秘書長張生金表示，協會已向會員加強宣導，但蒸煮設備一套要價2、3百萬，沒有設備的養豬場便須另行購置，因此無法落實廚餘蒸煮的養豬戶，便可能要抉擇是否離牧，不再繼續養豬。

台中市廚餘養豬協會理事長張進發也說，過去養豬戶蒸煮廚餘用黑油，但現在怕引起空汙、要求用瓦斯，許多養豬場位於鄉下，根本接不到天然氣管線，如何蒸煮？他說，10噸廚餘用黑油煮，一個小時能煮開，用瓦斯卻要5、6個小時，故即使政府這樣要求，養豬戶短時間很難改變飼養方式。

他表示，要落實廚餘蒸煮，除非是由環保單位主動做廚餘蒸煮中心，養豬戶再向其購買，否則養豬戶真的要考慮離牧，政府自然也得有所補償；他已交代協會會員，手頭豬隻能賣就賣，不要養那麼多，避免將來損失慘重。

(中時 )