台中花博開幕晚會百公尺巨型舞台 全球5大洲聯演古今舞台劇

2018年11月01日 19:20 中時 陳世宗

巴西森巴舞團充滿年輕與熱情，讓為血脈為之沸騰。（陳世宗攝）

西班牙佛朗明哥舞團充滿濃濃的異國風情。（陳世宗攝）

台中花博將於星期六開幕！11月3日至5日在水湳智慧城舉行精彩開幕表演，超過100公尺寬、20公尺高的繽紛巨型舞台，氣勢磅礡；3日晚上裝飾石虎家族及歐米馬大型雕塑將演出重頭戲，並由來自5大洲的表演團隊進行回溯歷史古今的大型舞台劇，訴說花開的故事。

台中市政府文化局1日在開幕活動會場，水湳智慧城舉行開幕晚會暨系列活動記者會，安排來自巴西森巴舞團、非洲辛巴威溫卡地劇場、西班牙佛朗明哥舞團以及紐西蘭毛利傳統舞蹈團等國際團隊帶來精彩表演，讓開幕晚會未演先轟動，將在晚會帶來精湛演出。

包括台中市長林佳龍、文化局長王志誠、身兼藝術顧問的國策顧問劉昭惠、身兼藝術顧問的九天民俗技藝團長許振榮、國立台灣特技團長王動員、中華電信協理陳建志，以及在地多所高中、國中小學校長皆到場共襄盛舉。

林佳龍指出，花博晚會盛況空前，可說是「拼台灣人的面子」，參與團隊多元又精彩把花博呈現全世界，也讓全世界看到台灣；包括四大古文明、五大州的團隊，加上國內37團超過上千人的精彩演出。結合花博主題，勢必吸引所有人目光，宣布花博正式開跑。

劉昭惠表示，自己走遍世界看過許多表演，但這麼盛大的表演在台中，可以說是第一次，她在這片土地長大，才發現台中原來這麼的可愛；整個舞台設計規畫，從無到有都是台中子弟一起創作，藉由台中讓大家看到台灣，也讓世界走進台中。

文化局強調，花博開幕晚會特別選在水湳智慧城舉辦，要讓市區民眾也一起感受花博的氣氛，演出陣容包括國內外37組藝人團隊，超過1000名演出人力，自11月3日到5日，將在這座超過100公尺寬，20公尺高的繽紛巨型舞台上，上演1億4000萬年來，植物與花如何和人類的生命與生活互相影響，並產生聯結的故事。

(中時 )