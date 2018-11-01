大使館成沙國東廠？姐妹花離奇死亡 屍浮紐約河畔

2018年11月01日 18:51 中時電子報 吳映璠

華郵異議記者卡舒吉（Jamal Khashoggi）謀殺案尚未落幕，現又傳出一對旅居美國的沙烏地阿拉伯姊妹花失蹤數月後離奇死亡，被發現時兩人面對面、腳踝及腰部用膠帶緊緊綑綁在一起，屍體在紐約河畔被人發現；媒體報導，姐妹花母親曾接到沙國大使館電話，要求離開美國，也讓案情變得越發不單純。

沙烏地姊妹花羅塔娜及塔菈8月底失蹤以來，上月24日兩人屍體已在紐約哈德遜河畔被人發現。

現年22歲與16歲的沙烏地姊妹花羅塔娜（Rotana Farea）及塔菈（Tala Farea），8月份失蹤以來，上月24日兩人屍體已在紐約哈德遜河（Hudson River）畔被人發現。

美聯社報導，兩人被發現時，屍體面對面，腳踝與腰部遭牛皮膠帶綑綁，不過除此之外並無其他外傷。美國哥倫比亞廣播公司新聞網（CBS News）更引述鑑識人員說法，認為兩姊妹是活生生溺死。

羅塔娜與塔菈2015年隨母親旅居美國，之後定居在華盛頓近郊、維吉尼亞州的費法克斯（Fairfax），不過離屍身被發現的紐約市有約360公里遠。

姐妹花母親告訴警方，屍首被發現前一天曾接到沙國駐美大使館來電，要求一家人離開美國，因為兩姊妹已在當地尋求政治庇護。不過這項說法遭沙國否認，沙國駐紐約總領事31日更發布聲明，指責是不實報導。沙國英文報「阿拉伯新聞報」（Arab News）引述自沙國駐華府大使館，使館官員稱「從未與姊妹花母親談到政治庇護等情事」。報導也引述姊妹花的親戚，稱「這不像她們母親會說的話」，讓案情更顯膠著。

#Statement from the Consulate General pic.twitter.com/IXfSBvm9L8 — القنصلية العامة في نيويورك (@KSAconsulateNY) October 30, 2018

除了死因不單純，兩姊妹本身的行蹤也相當神秘，羅塔娜原就讀於費爾法克斯的喬治梅森大學（George Mason University），今年春天離校，妹妹塔菈則在8月24日遭通報失蹤，去年12月她也曾獨自離家，最後和姐姐在一處收容中心被找到。

警方仍持續調查兩姊妹死因，以及拼湊失蹤後這兩個月的生活狀況。

(中時電子報)