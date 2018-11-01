穿越時空隧道！ 哈瑪星79公尺滑梯今起免費溜

全台唯一穿越歷史場域長滑梯，1日正式啟用。（柯宗緯攝）

友善列印
中時
全台唯一穿越歷史場域長滑梯，1日正式啟用。（柯宗緯攝）
穿越時空隧道！ 哈瑪星79公尺滑梯今起免費溜

來高雄觀光又多了一個理由！高市府都發局在哈瑪星打造79公尺長滑梯，先前尚未開放，就在網路引爆話題，網友引頸期待終於登場！該溜滑梯穿越清領、日治及戰後三時期古道、水道、官舍、民居，彷若進入時空隧道，港都美景盡收眼底，1日起免費開放，每日限額600名。

這座溜滑梯位在登山街60巷，斥資500多萬，總長79公尺，以滾軸式打造，起點為海拔30.5公尺的半山腰，滑行約40秒，考量安全性，僅開放6歲以上民眾，每日上午8時30分至下午5時30分搭乘，第1周需到場領取號碼牌，之後將開放網路預約登記。

許立明提到，登山街60巷為高雄歷史寫下重要扉頁，英國駐打狗第1任領事史溫侯、清治時期台灣首任巡撫劉銘傳及日治時期裕仁天皇，3位在台灣歷史有著重要影響的大人物都曾到訪，而20世紀初進行高雄港填築工程的工務所正是設址在此。

許立明說，都發局繼去年9月，重現塵封近70年百年歷史古道、水道、駁坎、防空壕、機槍堡等重要歷史遺址，成為興濱計畫「再現歷史現場」全國首座實踐場域，再以時空長廊為概念，引入長距離溜滑梯，讓民眾親近歷史場域。

詳細交通資訊及總量管制人數的等候狀況皆可於都發局「登山街60巷專屬網頁查詢(網址：http://dengshan60.kcg.gov.tw/dengshan/index.html)，且為避免造成交通壅塞，市府已禁止外部汽機車進入登山街60巷，請民眾特別注意。

(中時 )

首度辦國際馬拉松 阿里山馬拉松… 巨蛋旅展搶搭選舉熱 推「惠選團…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。