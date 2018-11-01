2018年11月01日 19:46 中時 柯宗緯

全台唯一穿越歷史場域長滑梯，1日正式啟用。（柯宗緯攝）

穿越時空隧道！ 哈瑪星79公尺滑梯今起免費溜

來高雄觀光又多了一個理由！高市府都發局在哈瑪星打造79公尺長滑梯，先前尚未開放，就在網路引爆話題，網友引頸期待終於登場！該溜滑梯穿越清領、日治及戰後三時期古道、水道、官舍、民居，彷若進入時空隧道，港都美景盡收眼底，1日起免費開放，每日限額600名。

這座溜滑梯位在登山街60巷，斥資500多萬，總長79公尺，以滾軸式打造，起點為海拔30.5公尺的半山腰，滑行約40秒，考量安全性，僅開放6歲以上民眾，每日上午8時30分至下午5時30分搭乘，第1周需到場領取號碼牌，之後將開放網路預約登記。

許立明提到，登山街60巷為高雄歷史寫下重要扉頁，英國駐打狗第1任領事史溫侯、清治時期台灣首任巡撫劉銘傳及日治時期裕仁天皇，3位在台灣歷史有著重要影響的大人物都曾到訪，而20世紀初進行高雄港填築工程的工務所正是設址在此。

許立明說，都發局繼去年9月，重現塵封近70年百年歷史古道、水道、駁坎、防空壕、機槍堡等重要歷史遺址，成為興濱計畫「再現歷史現場」全國首座實踐場域，再以時空長廊為概念，引入長距離溜滑梯，讓民眾親近歷史場域。

詳細交通資訊及總量管制人數的等候狀況皆可於都發局「登山街60巷專屬網頁查詢(網址：http://dengshan60.kcg.gov.tw/dengshan/index.html)，且為避免造成交通壅塞，市府已禁止外部汽機車進入登山街60巷，請民眾特別注意。

(中時 )