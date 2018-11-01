台南》交通免驚 黃偉哲鼓勵遊客搭觀光巡迴巴士抓寶

民進黨台南市長候選人黃偉哲(右二)從2日至4日推出寶可夢免費專車。(曹婷婷攝)

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黃偉哲當場也用手機抓起寶來。(曹婷婷攝)

搭上寶可夢熱潮，民進黨台南市長候選人黃偉哲從2日至4日推出寶可夢免費專車，往返台南火車站北站、他的城市願景館、奇美博物館，更將在奇美博物館美食區設置攤位讓玩家手機充電，會場也會不定時灑花。

民進黨台南市長候選人黃偉哲今天出席「府城觀光巡迴巴士路線起航典禮記者會」，見證觀光巡迴巴士啟動新里程碑，提振府城觀光。黃偉哲說，巡迴巴士啟航剛好搭上寶可夢活動，稀有寶可夢於市區30個據點現蹤，玩家搭乘巡迴巴士抓寶，相當便利，且年底前免費搭乘，經濟實惠。

黃偉哲鼓吹市民或外縣市玩家多多搭乘，強調使用大眾運輸系統好處多，也能避免因短期湧入大量人潮而造成市區交通的擁塞。

黃偉哲說，巡迴巴士會經過林百貨、赤崁樓、神農街、正興街等歷史街區到中正路、台南公園、藍晒圖文化園區及台南市美術館，未來也會推出一日票券，讓旅客可以盡情遊玩，而巴士班次是每日上午10點到晚上8點，20分鐘一班。

黃偉哲表示，市民可以善加使用巡迴巴士的機動性在市區活動，遊客更能搭乘巴士體驗府城的人文歷史之美，如果玩得意猶未盡，那就住下來吧，台南的人情味跟深厚的文化底蘊永遠歡迎所有人。

黃偉哲說，寶可夢遊戲運用AR擴增實境技術把讓玩家結合虛擬與實體世界，他的台南城市願景館則是提供VR虛擬實境的體驗，這兩個技術都可以讓民眾體驗到科技所帶來的未來樣貌，在他的政見五大主軸中，智慧新都就是希望引入更多科技元素，帶給市民更智慧、便捷的生活。

(中時 )

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