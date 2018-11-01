美國空軍基地採用瓦斯砲防止鳥擊

美國空軍將引進驅鳥大砲，這套系統在琉球美軍基地早已使用。(圖/美國空軍)

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中時電子報

飛機相當擔心鳥擊，但是鳥類又經常會出現在空曠的機場附近，因此機場都在設想如何驅鳥。美國空軍的埃爾斯沃思空軍基地(Ellsworth AFB)推出一種驅鳥大砲，憑著巨響來趕跑鳥群。

軍事網(military.com)報導，埃爾斯沃思空軍基地的第28轟炸機聯隊，主要操作的飛機是B-1B槍騎兵轟炸機，每架B-1B轟炸機的單位約為4億美元，它是目前美國戰略空軍當中，唯一的大型超音速轟炸機，極速達到1.3馬赫。

這種驅鳥大砲是一座可以360度旋轉的砲管，和一個20加侖的丙烷罐組合而成，只要向大砲中釋放一些丙烷，再以電弧引燃，就會產生類似獵槍的聲音，從而嚇跑鳥兒，加上旁邊一組揚聲器，可以擴大效果。

驅鳥大砲是以天然氣丙烷當「火藥」，點燃後的爆炸聲與槍聲很類似，以驅逐飛鳥。(圖/美國空軍)

第28轟炸機聯隊的詹姆斯．麥克庫迪（James McCurdy）說：「鳥類一直是飛機運作的巨大的問題，在遷徙季節（10月、11月、4月和5月）更是如此，在這段期間，平均每周遇到一次鳥擊都不算奇怪，這造成巨大的飛機修復費用。」

該基地沿著飛機跑道展開安裝了24座驅鳥砲，由基地塔台中的自動計算腦，或是航管人員以遙控操作。

麥克庫迪說，在這套驅鳥砲安裝之前，以往都是基地人員拿著霰彈槍在趕鳥的，當然會有傷害跑道的風險。新的技術更安全，也減少了相關人員的工作量。

(中時電子報)

文章來源：News Headlines Ellsworth Air Force Base Uses Cannons to Prevent Bird Collisions

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