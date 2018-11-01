桃園市》台灣首條鐵路成廢墟 候選人批市府失職

2018年11月01日 19:38 中時 蔡依珍

台灣首條清代鐵路「龜崙嶺鐵道橋遺構」不但不得其門而入，附近更是雜草叢生、到處都是垃圾。（朱梅雪提供）

台灣首條清代鐵路「龜崙嶺鐵道橋遺構」附近都是暗管，朱梅雪擔憂影響水質。（朱梅雪提供）

台灣首條清代鐵路「龜崙嶺鐵道橋遺構」不得其門而入，必須經過重重關卡才能一窺百年古蹟。（朱梅雪提供）

台灣首條清代鐵路「龜崙嶺鐵道橋遺構」不但不得其門而入，附近更是雜草叢生、到處都是垃圾。（朱梅雪提供）

台灣首條清代鐵路「龜崙嶺鐵道橋遺構」是市定古蹟，市府有責任要維護乾淨清潔。（朱梅雪提供）

台灣首條清代鐵路「龜崙嶺鐵道橋遺構」是市定古蹟，不但沒指標、不得其門而入，附近更是雜草叢生、垃圾成堆，桃園市長候選人朱梅雪和龜山市議員候選人牛煦庭1日痛斥市府失職，為百年古蹟請命，文化局強調平時都有委請公所維護清潔，因涉及行水區私有土地交錯，待釐清後全力營造友善環境。

朱梅雪指出，已有上百年歷史的台灣首條清代鐵路「龜崙嶺鐵道橋遺構」，橋基保存完整又具歷史意義，在2008年認定為市定古蹟，但至今無人聞問，不但沒有路標指引，探尋古蹟還需「侵入」鐵皮私人圍籬借道、或是垂降超過3公尺高的距離，一般民眾根本不得其門而入，更甚的是，附近雜草叢生、蚊蟲肆虐，到處都是事業廢棄物、家庭垃圾，「宛如身在廢墟、不知置身古蹟！」溪流旁更是暗管重重，擔憂是不肖廠商排放汙水的便道、下游水質堪慮。

朱梅雪強調，2年前市議員范綱祥就曾在議會反映，市長鄭文燦也公開允諾成立專案小組，但至今沒有任何改善甚至持續惡化，放任台灣的文化瑰寶淪為垃圾場，痛斥桃園市政府失職，重視歷史文化淪為口號。

在地議員候選人牛煦庭也痛心道，龍壽里是抗日古戰場，執政黨口口聲聲喊最重視台灣歷史發展，對於重要古蹟資產卻輕浮以對、放任文史工作者孤君奮戰，直言發展要一鄉一特色，珍貴文化資產就是最佳潛力股，能為社區文化發展找到新路，要求尊重在地文化，而非花大錢舉辦煙火式活動搪塞注重文化、浪費人民納稅錢，要求全面清掃環境、設立安全便道與指示牌，找回龜山的文化。

文化局副局長唐連成強調已完成「龜崙嶺鐵道橋遺構調查研究暨修復計畫」，可從網站、導覽手冊和APP等多元媒介了解桃園文化資產，且一直都有委託龜山公所和清潔隊定時清理，因第二尖山橋及大坑溪上頭就是台一甲線，道路使用單位是是公路總局第一養工處中壢工務段，將請相關單位定期巡查檢視、營造古蹟友善環境，也呼籲民眾發揮公德心不要亂丟垃圾。

(中時 )