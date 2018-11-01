桃園市》台灣首條鐵路成廢墟 候選人批市府失職

台灣首條清代鐵路「龜崙嶺鐵道橋遺構」不但不得其門而入，附近更是雜草叢生、到處都是垃圾，桃園市長候選人朱梅雪（右二）和龜山市議員候選人牛煦庭（右一）1日痛斥市府失職，為百年古蹟請命。（蔡依珍攝）

友善列印
中時
台灣首條清代鐵路「龜崙嶺鐵道橋遺構」不但不得其門而入，附近更是雜草叢生、到處都是垃圾。（朱梅雪提供）
台灣首條清代鐵路「龜崙嶺鐵道橋遺構」附近都是暗管，朱梅雪擔憂影響水質。（朱梅雪提供）
台灣首條清代鐵路「龜崙嶺鐵道橋遺構」不得其門而入，必須經過重重關卡才能一窺百年古蹟。（朱梅雪提供）
台灣首條清代鐵路「龜崙嶺鐵道橋遺構」不但不得其門而入，附近更是雜草叢生、到處都是垃圾。（朱梅雪提供）
台灣首條清代鐵路「龜崙嶺鐵道橋遺構」是市定古蹟，市府有責任要維護乾淨清潔。（朱梅雪提供）

台灣首條清代鐵路「龜崙嶺鐵道橋遺構」是市定古蹟，不但沒指標、不得其門而入，附近更是雜草叢生、垃圾成堆，桃園市長候選人朱梅雪和龜山市議員候選人牛煦庭1日痛斥市府失職，為百年古蹟請命，文化局強調平時都有委請公所維護清潔，因涉及行水區私有土地交錯，待釐清後全力營造友善環境。

朱梅雪指出，已有上百年歷史的台灣首條清代鐵路「龜崙嶺鐵道橋遺構」，橋基保存完整又具歷史意義，在2008年認定為市定古蹟，但至今無人聞問，不但沒有路標指引，探尋古蹟還需「侵入」鐵皮私人圍籬借道、或是垂降超過3公尺高的距離，一般民眾根本不得其門而入，更甚的是，附近雜草叢生、蚊蟲肆虐，到處都是事業廢棄物、家庭垃圾，「宛如身在廢墟、不知置身古蹟！」溪流旁更是暗管重重，擔憂是不肖廠商排放汙水的便道、下游水質堪慮。

朱梅雪強調，2年前市議員范綱祥就曾在議會反映，市長鄭文燦也公開允諾成立專案小組，但至今沒有任何改善甚至持續惡化，放任台灣的文化瑰寶淪為垃圾場，痛斥桃園市政府失職，重視歷史文化淪為口號。

在地議員候選人牛煦庭也痛心道，龍壽里是抗日古戰場，執政黨口口聲聲喊最重視台灣歷史發展，對於重要古蹟資產卻輕浮以對、放任文史工作者孤君奮戰，直言發展要一鄉一特色，珍貴文化資產就是最佳潛力股，能為社區文化發展找到新路，要求尊重在地文化，而非花大錢舉辦煙火式活動搪塞注重文化、浪費人民納稅錢，要求全面清掃環境、設立安全便道與指示牌，找回龜山的文化。

文化局副局長唐連成強調已完成「龜崙嶺鐵道橋遺構調查研究暨修復計畫」，可從網站、導覽手冊和APP等多元媒介了解桃園文化資產，且一直都有委託龜山公所和清潔隊定時清理，因第二尖山橋及大坑溪上頭就是台一甲線，道路使用單位是是公路總局第一養工處中壢工務段，將請相關單位定期巡查檢視、營造古蹟友善環境，也呼籲民眾發揮公德心不要亂丟垃圾。

(中時 )

台南》交通免驚 黃偉哲鼓勵遊客… 候選人路口拜票成關鍵救援

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。