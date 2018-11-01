20歲就想要小孩！蕭敬騰無奈「生子期限」失效

2018年11月01日 18:36 中時 尤嬿妮

蕭敬騰（老蕭）1日出席手機新品發表會，會後受訪聊起日前與即將當爸的陶喆夫婦吃飯，老蕭透露除了向兩人恭喜，當天也看到懷孕五個月的陶喆老婆「肚子很大」！追問是否受喜訊感染而動了結婚生子念頭？老蕭表示：「婚姻要種某種緣份，情人的緣分走到盡頭就是婚姻，每個身份都有個盡頭，到那個盡頭的時候就會（結婚）了。」暫無結婚計劃。

老蕭不僅疼愛貓狗，也很喜歡小孩，他表示20歲時就想擁有自己的小孩，希望自己與孩子的年齡相差不超過30歲，如今31歲的他已過原訂30歲結婚生子期限，老蕭說：「因為過了，所以暫時不想，但未來我不知道。」表示曾考慮領養小孩，為此費心研究領養條件，但除了家庭建全，其中還有許多繁瑣細節，礙於台灣法律暫無法領養。

老蕭日前以「狂蜘蛛」造型參加江蘇衛視《蒙面唱將猜猜猜》第三季，獻唱時他極力隱藏嗓音、不想被大家猜到，未料卻被吳青峰「洩密」曝光真實身分，青峰在節目上以老蕭「雨神」封號暗示評審，「沒看到他頭上有烏雲」、「我有自備雨傘」；對此，老蕭苦笑說：「我覺得是被陷害！我一直非常有信心，不可能有人認出來，結果製作單位派青峰來戳破我，讓我很受傷。」他事後傳訊息逼問青峰為何提前破局？青峰解釋「一切都是製作單位逼的」。

(中時 )