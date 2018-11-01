環保署：廚餘養豬須高溫蒸煮 違者最高罰6000元

養豬場內高溫蒸煮廚餘的設備。（圖／環保署提供）

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環保署環境督察總隊長李健育（右2）視察廚餘養豬場。（圖／環保署提供）
環保署環境督察大隊稽查廚餘養豬場。（圖／環保署提供）

為避免因廚餘養豬造成疫病傳染，環保署及農委會將於11月底前全面查核國內2千餘家廚餘養豬場是否確實高溫蒸煮，並自12月起由農政單位與環保單位聯合查緝，如查獲有違規情事將依法告發處分。

依《廢棄物清理法》相關規定，廚餘直接餵飼豬隻再利用者，應具有高溫蒸煮方式辦理，高溫蒸煮時應持續攪拌，並維持中心溫度90℃以上、蒸煮至少1小時以上，以避免因廚餘養豬造成疫病傳染。

為加強查核廚餘養豬場是否依高溫蒸煮規定辦理，環保署於107年9月3日及9月14日共2次函請縣市持續加強查核，並於107年10月4日邀集各縣市環保局召開研商會議，再度請地方環保單位應確實加強查核以廚餘餵飼豬隻的養豬場。

環保署並請地方環保單位於11月底前針對列管357家廚餘養豬場完成查核，農委會也將於11月底前針對2千多家廚餘養豬場進行查核，並自本年12月起由農政單位及環保單位聯合查緝。如查獲養豬場未依規定高溫蒸煮廚餘，針對收受一般廢棄物廚餘之養豬場將處新台幣1200元以上、6000元以下罰鍰，若為收受事業廢棄物廚餘則處新台幣6000元以上罰鍰。

環保署呼籲，養豬場務必依規定確實高溫蒸煮廚餘後再餵豬，以避免觸法，並共同做好防疫工作。

(中時 )

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