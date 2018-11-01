候選人路口拜票成關鍵救援

2018年11月01日 19:40 中時 陳育賢

新竹市東區議員候選人曾文濤1日上午在路口拜票時，見阿嬤遭撞，立即上前救援，助理則在一旁貼心為其撐傘。（陳育賢攝）

候選人一大清早趁通勤族上班的人車尖峰時刻，站在重要大十字路口拜票的造勢活動，已成近年各級候選人拉抬或提升曝光度的最好方式之1，不過，這樣的拜票活動也成關鍵救援，新竹市東區議員候選人曾文濤1日上午就即時救助1名因車禍受傷的阿嬤。

今天上午近9時，新竹市東區候選人曾文濤在關新路、光復路口拜票時，剛好目擊路口1件 汽車撞倒路人車禍案件，曾文濤發現後立即放下手中的宣傳牌，衝上前救援。

曾文濤表示，他聽到碰撞聲後立刻丟下手邊的舉牌道具跑過去，發現被撞倒的老阿嬤雖然意識清楚，但右小腳踝已明顯骨折變形，當下他也立即先安撫阿嬤的心情，告知不要移動傷勢位置，並通知救護車與警察到場。

但因當時老阿嬤身上並無電話與家人的任何通訊方式，無法即時聯繫到家人，阿嬤也因車禍被嚇得情緒緊張，曾文濤當下把阿嬤當成自家長輩一樣，透過聊天方式暫時分散阿嬤的疼痛指數與減緩其緊張情緒。

之後更輾轉獲知阿嬤的媳婦在竹科的上班地點，曾文濤馬上透過在地的地緣關係，聯繫到其媳婦前來處理並協助後送醫院。

曾文濤說，剛好事發地點就在他長大的關東橋地區，而阿嬤恰巧跟他一樣是客家人，讓他得以客家話與阿嬤溝通，兩人就以客家話你來我往，阿嬤當下心情就平復許多，也因此才能立即聯繫上家屬。

曾文濤同時表示，這半年來幾乎每天早上都在各個路口向市民揮手問早，今天發生事故的原因，就在駕駛人因雨天視線不佳而未注意前方路況，他也呼籲各個駕駛人在天候不佳的情況下更應該提高警覺，遇路口減速慢行，切勿疲勞駕駛。

(中時 )