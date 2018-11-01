為了最高安全標準 32萬劑流感疫苗等同報銷

疾管署副署長莊人祥（左二）與傳染病防治諮詢會預防接種組召集人李秉穎（左一）、食藥署官員一起說明問題疫苗的處置。（陳志祥攝）

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中時

衛福部今（1）日召開傳染病防治諮詢會預防接種組、流感防治組聯席會議，會中專家討論認為日前2起出包的流感疫苗不是疫苗品質發生問題，而是單一事件，最後決議為了免除民眾疑慮，2起疫苗同批號剩下的32萬餘劑疫苗不予使用，直到事件完全釐清為止。

由於台北市聯合醫院10月24日到社區設立流感疫苗接種站時，發現1劑目測外觀明顯變色的流感疫苗，出產藥廠是賽諾菲；無獨有偶，10月28日高雄衛生局發現有1支國光生技生產的小兒流感疫苗出現白色懸浮物。

國光生技今天趕在防治專家會議之前發表聲明表示，初步判定疫苗懸浮物問題為偶發事件，因懸浮物與針筒托盤材質一樣，所以疫苗本身品質沒有影響。而賽諾菲的變色疫苗檢驗報告預計2周後提出。

衛福部傳染病防治諮詢會預防接種組召集人李秉穎表示，今天針對2起疫苗檢視討論，疾管署也派人檢查同批號疫苗並無類似問題，因此專家會議的結論認為不是疫苗發生問題，只是製造裝填受到雜質污染。

李秉穎進一步指出，2起出問題的疫苗不是原液污染，只是塑膠碎片而已，不過基於疫苗安全最高標準，專家決議繼續停用同批號的疫苗，所以目前市面上不會有同批號的疫苗流通。

如果已經施打了2起出問題的同批號疫苗怎麼辦？李秉穎說，目前同批號的疫苗只有發現1件不良反應，那是1名1歲10個月大的嬰兒打了疫苗後隔天發燒，而且發燒3天，後來又有腹瀉，因而研判是病毒感染，與疫苗無關。

(中時 )

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