台中》搶年輕選票！盧秀燕推RAP 林佳龍平台分眾經營

國民黨台中市長候選人盧秀燕(中)發表「RAP挺燕新歌」，許多年輕人站出來陪唱。(林欣儀攝)

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民進黨台中市長候選人林佳龍強調「分眾經營」，臉書及IG追蹤人數都逐漸攀升。(林欣儀攝)

搶攻年輕族群選票，國民黨台中市長候選人盧秀燕1日發表「RAP挺燕新歌」與「社福懶人包CF，並邀年輕人一起唱唱跳跳，展現年輕活力氛圍。民進黨市長候選人林佳龍陣營則強調「分眾經營」，林總部發言人林尚賢指出，林的個人IG帳號短短幾個月已突破6千人次追蹤。

「想要重現乾淨的天空，OKOK，恢復老人健保減輕子女負擔，OKOK，燕子能讓台中再次展翅高飛…」多位20幾歲的年輕族群高唱盧秀燕RAP新歌，展現活潑氣氛。盧秀燕說，這群年輕人都是主動來幫忙，對此覺得很感動，希望好好努力、不要辜負他們。

「RAP挺燕新歌」創作者、素人RAP歌手Zebra說，因朋友在盧總部當志工，才引發他去了解盧的政見，感覺對台中市民很有幫助，才決定以自己的小技能創作，盼更多人知道她的政見，這首歌應該是「懶人包中的懶人包」。

林尚賢則說，林佳龍陣營較注重網路社群的分眾經營，透過平台、對話語言做區隔，林佳龍的臉書頁採用清新的色彩做呈現，跳脫傳統大家詬病的「選舉美學」，追蹤人次都持續提升，這次競選CF也透過輕快節奏與清新的畫面，呈現政治人物另一面。

(中時 )

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