《董仔的人》集合大咖星二代！小野兒子看吳定謙：超像爸

《董仔的人》劇照，後為廖欽亮，左起楊閔、施名帥、張少懷。HTC提供

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《董仔的人》劇照，左起陳家逵、吳定謙。HTC提供

HTC VIVE與台北金馬影展合製，由侯孝賢與廖慶松監製的VR電影《5x1》，《董仔的人》聚集實力派星二代，由小野兒子李中執導，張菲之子張少懷和吳念真之子吳定謙演出，李中談起找吳定謙演出，單純因為劇情需要一個外型高富帥的買家角色，但又不要太傳統，就想起這位好友，沒想到拍起來效果蠻好的，「他居然年紀到了，看起來很像他老爸，我自己也嚇一跳，事後在剪接的時候吳定謙看起來就是小吳Sir，嚇了一跳！」

拍攝過程中，李中最難忘的是一鏡到底橋段，演員要從一個貨櫃場殺到車上，開一段路再下車發生衝突，他笑言：「夜戲拍到快清晨，演員在倒數第二趟、還是第三趙喊卡要重來的時候，突然跑來跟我說，他們覺得很冷、很寂寞，好像被遺棄在舞台上，舉目無親，帶著恐懼在表演，深怕一個錯誤，整段又要重來一次。」

李忠表示，「由於360拍攝無死角，拍攝時，我跟攝影為了避免穿幫，只能躲在遙遠的電腦旁邊等著演員把車開回來。」所以演員在遠方相當沒有安全感，「聽完之後我非常地同情他們，因為演戲、拍戲或是創作大概就是這麼一回事，沒有正確的答案，肯定跟掌聲都是偶然，最後只有自己和自己腦海裡的聲音。我聽完後，眼淚都快掉下來了。」《5x1》將在11月22日-25日金馬影展特映，金馬線上售票請洽金馬網站。

(中時 )

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