林義傑規劃執行嘉義馬 爭取國際田總銅標認證

2018年11月01日 19:25 中時電子報 陳筱琳 ／綜合報導 ／綜合報導

加拿大渥太華賽事總監哈佛森受邀擔任嘉義阿里山馬拉松活動顧問，一同協助嘉義阿里山馬拉松朝台灣最具指標性的國際田徑賽事邁進。(主辦單位提供)

由嘉聯行銷股份有限公司主辦，交通部觀光局阿里山國家風景區管理處協辦，委由極地探險家林義傑團隊規劃執行的2019嘉義阿里山馬拉松，將於明年1月6日在觸口牛埔仔愛情大草原熱血開跑，這項賽事經過多年努力，希望能在2020年取得國際田總IAAF賽事銅標認證，成為。嘉義最具指標性的國際田徑賽之一。

嘉義阿里山馬拉松主辦單位在今年5月和加拿大渥太華馬拉松簽訂合作契約，正式締結為「姐妹馬拉松」，而渥太華馬拉松有超過40年歷史及IAAF雙金標認證，將全力協助嘉義阿里山馬拉松爭取IAAF銅標認證。

今天的賽事記者會邀請渥太華馬拉松賽事總監哈佛森（John Halvorsen），親臨嘉義阿里山指導及經驗交流，哈佛森表示：「嘉義阿里山馬拉松十分具有國際潛力，賽道寬敞平穩、兩側綠蔭，活動也結合在地原住民文化，非常期待這場活動！」

除了拚IAAF賽事認證，本屆嘉義阿里山馬拉松21公里半程馬拉松也將爭取國際馬拉松暨長跑協會AIMS賽道認證，超馬選手林義傑說明：「自己身為超馬選手多年，了解賽事的專業性對選手來說是第一考量，這次活動會申請AIMS國際賽道認證，並與加拿大渥太華馬拉松賽事總監攜手合作，為賽事品質把關！」

為了鼓勵頂尖選手參加，本屆賽事推出高額獎金，21K半馬組第一名可獲新台幣1萬2000元獎金，第二名獎金1萬元，第三名獎金9000元，半馬組取至男女組前6名，10K挑戰組獎金取前6名頒發，總獎金逼近15萬元，並特別推出1K體驗組，邀請弱勢及公益團體共同來參加，一同感受路跑帶來自信與幸福感。

(中時電子報)