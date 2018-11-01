高雄》韓國瑜最強小編王律涵、許右萱：韓思想年輕 不是噁心的大人

2018年11月01日 19:21 集團連線報導 范佐意 、 沈弘欽 、 丁世傑

韓國瑜最強小編，今晚再度登場。王律涵（右）及許右萱（左）。（圖／中天電視提供）

「韓流旋風」席捲全台！新媒體當道，幕後歸功這些人，《晚八找樂子》將要訪問到近日爆紅、曾經在政論節目嗆「大人好噁心」的韓國瑜幕後社群美編王律涵及社群小編許右萱 ，而年輕世代又是如何網路經營打選戰呢？今晚8點，聽聽他們怎麼說吧！

韓國瑜小編現場分享「韓總小物」，全台只有一萬份，兩小時賣完，現場也是借來的。王律涵說，韓國瑜要求主視覺一定要有高麗菜，代表永遠跟基層再一起。王律涵笑稱活在現在也沒有畫這麼多高麗菜，是一個挑戰，而且必須符合男女老少都不能太討厭她畫的。畫出來以後，韓國瑜覺得可以，但團隊的人也許有意見，但討論過後韓國瑜通常不會說不要。

「韓總小物」紙膠帶有兩款，禿子跟著月亮走，還有高雄發大財。T恤也有韓國瑜的Q版，有人說不像，「但我們沒有在追求像」，主視覺也是訴求高麗菜、藍襯衫、柴犬，也象徵發大財。環保袋有Q版高麗菜，不太有政治色彩，選戰結束還是可以背出去。

美編王律涵說，她主要負責貼圖，臉書、賴貼圖，照片是手機拍的，所以畫素不太好，主持人表示，大家其實不太在乎韓的頭。韓的簽名帽子，有三頂，嘻哈簽名帽子，直播分享出去，到「晚八找樂子」留言按讚就有機會得到。

兩位小編說，韓國瑜思想年輕，不是噁心的大人，有時做錯事會說「吃燒餅沒有不掉芝麻的」，小編都奉為金科玉律。有時韓國瑜很累，韓會問大家會不會累，小編都說，韓才累吧！

因為「你們這些大人很噁心」爆紅的王律涵說，當時現場很緊張，可能那時候有點氣吧！因為當時隱涉小編有買假帳號，但是覺得要去爭取，因為根本沒有做這件事！有點像小屁孩。私下都有聊過，既然露面就會有兩種聲音。

許右萱說王律涵有點難過，所以就陪她，希望可以走出去。不過兩位小編說她們都很感謝，尊重大家！

(集團連線報導)