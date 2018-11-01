伊林名模好辣 穿上EASY SHOP新品大秀好身材

2018年11月01日 19:24 中時 吳娮翎

iMEWE蜜臀褲®瘋狂56色。（EASY SHOP提供）

iMEWE蜜臀褲R瘋狂56色。（EASY SHOP提供）

專業內衣通路EASY SHOP除了是台中世界花卉博覽會特約商店，更在秋冬加碼祭出新品熱搭花博話題，包括「花都璀璨」內衣、「iMEWE蜜臀褲」、「iONNO」男褲。

EASY SHOP特別推出專為台灣女性私密肌健康設計的iMEWE蜜臀褲®，與紡織產業綜合研究所合作，使用高科技長效抗菌配方 Protimo纖維，經紡織產業綜合研究所針對金黃葡萄球菌、肺炎桿菌等2種菌測試通過國際標準AATCC、JIS抗菌測試，經實驗水洗50次，抗菌活性質高達99%，證明此款內褲經洗滌後仍保有高度有效長時間抗菌效果。市面上抗菌內褲通常只含5%的抗菌配方，iMEWE蜜臀褲®領先業界整件內褲使用高達60%長效抗菌Protimo纖維，Protimo可抑制細菌分解人體所產生的蛋白質產生的異味，並減少身體分泌物與空氣的化學反應，且透過細菌細胞壁被破壞時傳遞的訊息，使細菌無法繁衍產生和靠近。

iMEWE蜜臀褲®使用特選40丹尼數細紗材質，一次推出56種顏色，內褲款式有中低腰及高腰三角褲兩種褲型，尺寸有 M-LL，除了單件包裝外，還有3件優惠組、7件優惠組、12件優惠組可供選擇， 限量優惠組合最低可享69折。

EASY SHOP同慶推出的花都璀璨® 系列內衣，總共有繽紛8色，分別代表了不同的花語，採用舒適無鋼圈的版型，內衣尺寸有B70-80、CDE70-88，內褲尺寸 M-LL可供選擇， EASY SHOP全台門市販售，內衣限時限量體驗價一件890元。

(中時 )