新課綱明年上路 文昌國中9年級先體驗高職課

2018年11月01日 19:27 中時 蔡依珍

學生巧手將小番茄切成兔子形狀。(蔡依珍攝)

新課綱前導學校文昌國中透過平板等科技，讓學生分組動手上網找答案，再寫到學習單上和全班討論，一改過去老師直接告訴標準答案的填鴨式教育方法。（蔡依珍攝）

新課綱前導學校文昌國中透過平板等科技，讓學生分組動手上網找答案，再寫到學習單上和全班討論，一改過去老師直接告訴標準答案的填鴨式教育方法。（蔡依珍攝）

12年國教新課綱明年8月正式上路，國中端1周35節將增加3至6節「沒有書本」的彈性課程，透過社團、技藝學程等形式發掘興趣，像是文昌國中就在8下性向調查，和高職合作讓9年級生體驗餐飲、汽修等課程，避免未來3年「選錯科系」，平時課程也一改過去填鴨式教育，透過課程設計培養國中生找問題和解決問題的能力。

教育局國中科長蔡聖賢說，12年國教新課綱即將於108學年度正式上路，最大改變就是從「能力導向」到「素養導向」，不再只是注重學科成績、更重視學習態度，透過課程設計一改過去由上而下的教學方式，改由學生主動的由下而上學習模式，像是新課綱前導學校文昌國中，就透過HiTeach數位、平板等新科技，由老師拋問題讓學生分組動手上網找答案，再寫到學習單上和全班討論，一改過去老師直接告訴標準答案的填鴨式教育方法，讓學生討論、找答案和判讀網路資訊真假，培養解決問題的能力。

除了教學內容跟出題方式改變，1周35堂課扣掉班會等約增加2至3節彈性節數，由各校因地制宜發展4至5個學程，像是文昌國中就請來啟英高中餐飲科師資，讓9年級對餐飲有興趣的學生，提前體驗高職烹飪課程，30名經性向測驗篩選後的學生，在社團和彈性節數集結上課，不但化身小廚師，更從招待顧客當中學習待人處事的道理，其他還有和桃農合作汽修班，未來還會發展美容美髮、機電等，提早讓國中生發掘興趣。

文昌國中校長田應薇強調，學程生絕非逃避讀書的學生，而是真的對技藝有興趣，笑言學生往往不知道自己喜歡什麼、但很容易知道不喜歡什麼，因此透過學程讓孩子有更多機會探索、發現自己，再採取「刪去法」，避免選錯科系高中職3年都痛苦，且針對這群孩子也另立技優班、實用技能班等升學管道，不再以考試定生死，且課程經教育部補助完全免費，盼能落實新課綱「適性揚才」、「成就每一個孩子」的目標。

參與餐飲學程的文昌國中9年級生張貞綾笑說，小六開始就對餐飲有興趣，在傳統課堂聽課很痛苦，但進入廚房就很開心，學會新的餐點非常有成就感，她還利用假日在高職進修學做甜點、夜市小吃等，平時在家也會煮晚餐給家人共享，她也透露過去在學校找不到動力總是獨來獨往、甚至故意唱反調，在餐飲學程中學會跟團體分工合作，天天都很開心。

(中時 )