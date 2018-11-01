遠東科大生推動食農教育 學生體驗小農樂

2018年11月01日 19:30 中時 李其樺

遠東科大休閒運動管理系師生採收校內生態農場栽種的洛神花，做成洛神花茶、果凍和餅乾等農產品販售，學習體驗農產品自產自銷的過程。（李其樺攝）

遠東科大休閒運管系助教張美玲表示，學生協助小農和弱勢老農將原本賣相不佳的農產品，重新設計包裝，除了幫助農民推銷農產品，盡一份社會責任，也從中學習農產品從產地走到廚房的過程。（李其樺攝）

遠東科大休閒運管系舉辦小農市集，除協助弱勢農民推銷產品，學生也從農產品自產自銷過程中體驗小農的樂趣和艱辛。（李其樺翻攝）

遠東科大休閒運動管理系多年前在校內闢建生態農場，兼具溫室栽培、農作物培育、窯烤體驗、民宿經營等多元化功能。（李其樺攝）

遠東科技大學休閒運動管理系近年利用校內生態農場，推動一系列食農教育課程，學生實際採收農場培育的洛神花，製作成洛神花茶、洛神花餅乾和果凍，並與台南農民合作舉辦小農市集，除協助弱勢農民推銷產品，學生也從農產品自產自銷過程中體驗小農的樂趣和艱辛。

遠東科大休閒運管系助理教授張美玲表示，運管系從2013年在校內闢建一座生態農場，提供給系上學生實習。雖然空間不大，但是「麻雀雖小，五臟俱全」，農場除了栽培白蓮霧、毛豆、洛神花等農作物，還有窯烤廚房、餐飲櫃檯，給學生多元學習的機會。

張美玲表示，休閒運管系將這座實習農場延伸發展出體驗農場、餐飲和民宿體驗課程，這學期更推出創意小農市集課程，選修這門課的學生分組，實際走訪台南各地農村和市場，尋找需要幫助的弱勢老農和青農、小農，並協助農友銷售農產品。

近日休閒運管系在校內首次舉辦創意小農市集，有學生將新市農友栽種的西瓜做成西瓜切盤、西瓜汁，還有學生將東山區農民栽種的龍眼烘焙做成龍眼干銷售；最特別的是，有學生將實習農場培育的洛神花採收後，做成洛神花茶、餅乾、果凍等農產品，備受校內師生歡迎。

張美玲表示，學生協助小農和弱勢老農將原本賣相不佳的農產品，重新設計包裝，除了幫助農民推銷農產品，盡一份社會責任，也從中學習農產品從產地走到廚房的過程。

休閒運管系大二生戴芳玉表示，實際參與農產品產銷過程，體驗農民辛勞，也很開心能夠幫助這些弱勢農民。

(中時 )