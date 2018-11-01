2018桃園購物節 隱藏版福袋購幸福

2018年11月01日 19:49 中時 甘嘉雯

「2018桃園購物節」商展活動，歡迎大家來參與。（甘嘉雯攝）

「2018桃園購物節」商展活動，歡迎大家來參與。（甘嘉雯攝）

「2018桃園購物節」商展活動將於11月30日(五)至12月3日(一)於桃園巨蛋體育館舉辦，經濟發展局表示，本年度以「冬季生活購物趣」為主題規劃七大特色展區，包括科技潮流、家居休閒、城市生活、寶島特產、饗樂美食、桃園好禮及臺灣滷肉飯節等主題專區，讓民眾有多樣選擇與消費空間。

經發局表示，今年購物節共募得贊助品總價值超過400萬元，民眾活動當日於展場消費滿1000元，即可現場抽「福袋」，每個福袋總價值超過2000元，每日限量250個，4天活動總計發送1000個，為刺激消費，每日還會安排隱藏版超值福袋，內含市價約3000至1萬5000元獎項。

主場活動安排在4日(日)大園仁壽宮廣場，現場除了在地社團熱力表演外，還設置了DIY親子專區；另外，「商圈有購利 好禮雙重抽」消費抽好禮活動，目標鎖定帶動全市消費商機，活動自1日(四)至25日(日)止，民眾於桃園市境內15個商圈近400家特約店家消費，單筆消費金額滿500元(含)，即可獲得抽獎卡上網登錄抽獎序號，總計有1100個獎項，總價值超過20萬元。

(中時 )