公費流感疫苗檢驗結果出爐 國光生技：品質無影響

2018年11月01日 19:50 工商 彭暄貽

國光生技（4142）流感疫苗日前出現白色懸浮物，今日發表檢驗聲明稿，經公司品管部門就該支問題疫苗所含異物進行外觀、材質特性分析、顯微鏡鏡檢與拉曼光譜儀器測定結果發現，與針筒托盤材質無異。目前判定該問題為偶發事件，且對同批疫苗品質沒有影響，檢驗報告已提交主管機關。食藥署也將該異物塑膠片及包裝盒與針筒托盤樣本帶回再做檢驗。

國光生技強調，疫苗的效價試驗再度檢測結果符合主管機關疫苗放行檢驗的標準，顯示未受影響，該批疫苗的有效性應屬無虞。另為審慎起見，該批疫苗雖已通過主管機關無菌檢驗放行，公司仍重覆執行無菌檢驗以再確認，待結果出爐時將會就其結果再提報食藥署，並向民眾說明。

國光生技今年充填流感疫苗供應涵蓋美國、台灣及大陸共770萬劑以上，其中供應美國的產品經美國FDA批批檢驗合格放行，供應台灣的產品涵蓋成人和小兒共366萬劑亦均經衛福部食藥署檢驗合格封緘放行。

日前一支小兒流感疫苗發現有懸浮物狀況，國光生技初步認定，疫苗中的懸浮物就是針筒托盤的破碎異物，至於何時破碎？何時落入？仍待進一步確認。推論應是在進入充填機前便落入，會再跟廠商討論如何改善。

國光生技指出，食藥署10月31日也派員至國光工廠實地稽核疫苗生產製程，一切均合乎GMP規定生產。目前判定該問題為偶發事件，且對同批疫苗品質沒有影響，檢驗報告並已提交主管機關。除該批小兒疫苗（剩餘約四萬劑）外，其餘300萬餘劑成人及小兒疫苗主管機關仍依原訂施打規劃進行。

另，針對施打國光流感疫苗的民眾如有相關疑問，可撥打國光生技專線洽詢，公司委聘感染科權威醫師為民眾解答疑惑。

(工商 )