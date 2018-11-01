網上不能「詆毀」總統 爆料公社小編：感覺好恐怖

2018年11月01日 19:59 中時電子報 林郁庭

國安局長彭勝竹1日赴立法院備詢。（姚志平攝）

國安局長彭勝竹早上在立法院答詢時證實，國安局確實監控臉書等公開網路社群，偵蒐包括詆毀國家元首等四大影響國安的情資。消息一出，也被爆料公社、爆廢公社等爆系公社轉發，小編還因此PO文，「各位社員要注意不可以『詆毀元首』知道嗎？小編感覺好恐怖...」。

國安局曾在9月表示，會針對假新聞、爭議訊息進行掌握。據聯合報報導，彭勝竹今出席立法院提出「國家情報工作暨國家安全局業務報告」，並被國民黨立法委員曾銘宗質詢，「國安局偵蒐媒體的範圍，是否包括電視、廣播、網路媒體、簡訊、LINE與臉書？」彭勝竹回應，公開的網路與社群媒體是包含的，但LINE、簡訊應該沒有，國安局只對公開網路像是臉書的社群才會作蒐集。

再進一步被詢問國安局蒐集範圍，是否包括影響國家安全、詆毀國家元首、擾亂社會安定、扭曲政府政策，其中好奇：「國安局如何定義詆毀國家元首？」彭勝竹說，汙衊領袖元首部分，會從公開網路上看是不是有詆毀的動作，看到爭議訊息會再由各部會一起作檢討。

消息一出，馬上被轉貼到爆料公社、爆廢公社、批踢踢等網路論壇，其中爆料公社小編發文提醒，「各位社員要注意不可以『詆毀元首』知道嗎？目前國安局證實臉書上會受到偵蒐，國安局緊盯你我臉書。小編感覺好恐怖...」、「小編的水表現在還抱緊緊」。

許多網友也留言，「還好，我都只罵空心菜」、「 可受公評之事實不算詆毀」、「只會說別人 那自己？」、「所以兩年前罵馬英九就可以？」、「如果自己做的好，人民生活的好，是怕被誰罵啦」。不過也有人說，「其實這很正常，不要說國安局，大部分的大型企業都有蒐集網路輿論」、「不管哪位當總統~國安局也是會這麼做」。

(中時電子報)