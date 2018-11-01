銓敘部呼籲公務員上班要「戮力從公」 玩臉書拉票恐觸法

2018年11月01日 20:21 中時 曾薏蘋

選舉逼近，選戰激烈，銓敘部今天呼籲，現在通訊軟體、社群發達，公務員上班時間要「戮力從公」，上班時間去特定候選人臉書拉票、發言或按讚，就算用自己的手機，也恐違反「公務員服務法」，甚至「行政中立法」。

由於今年公投綁大選，公投議題很多，不乏有人在群組轉傳公投議題相關的「長輩圖」；銓敘部表示，公投在施行細則規定，公務人員對公民投票，不得利用職務是的權利、機會或方法，要求他人不行使投票權或干預投票，假借職權去干預投票。雖然分限制比較少，但是上班時間還要「戮力從公」，別去做和職務不相干的事。

近年來，很多首長、候選人都設有臉書、粉專；銓敘部表示，按照「行政中立法」相關規定，公務人員不宜於上班時間或以公家電腦上網連結臉書等社交網站，從事與執行職務無關之相關網路行為，這類行為恐違反「行政中立法」或「公務員服務法」。

銓敘部官員表示，在銓敘部網站有羅列恐違法的樣態，公務員可以上網查看；常見違反「行政中立法」樣態包括，公務人員（含機要人員）兼任政黨副主席或區黨部主任委員； 單位主管動員機關同仁，參加公職候選人造勢活動；公務人員利用出差期間，順道參加公職候選人競選總部成立大會或政黨舉辦之造勢活動；機關首長將候選人選舉文宣，於辦公場所交各單位主管轉發給機關同仁或民眾；公務人員穿著候選人競選夾克到辦公室上班；機要人員於候選人競選總部成立時，上台手持麥克風主持集會；公立學校校長於大眾傳播媒體具名具銜刊登廣告支持特定公職候選人等情況。

依照「行政中立法」規定，公務人員違反該法，按情節輕重，依公務員懲戒法、公務人員考績法或其他相關法規予以懲戒或懲處；其涉及其他法律責任者，依有關法律處理。

(中時 )